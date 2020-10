Donald Tusk znowu zaatakował Jarosława Kaczyńskiego

Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk ponownie zaatakował na Twitterze wicepremiera oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego. Jego słowa są szeroko komentowane przez internautów.

Kilka dni temu Tusk drwił z prezydenta, premiera i prezesa PiS w kontekście walki z pandemią koronawirusa. „Duda radośnie komentuje sportowe wydarzenia, uśmiechnięty Morawiecki ogłasza kolejne sukcesy, Kaczyński schował się w nowym gabinecie” – pisał na Twitterze.



W najnowszym wpisie ponownie uderza w prezesa PiS. „Wicepremier Kaczyński zapowiada, że jest gotowy zablokować unijną pomoc dla Polski, byleby móc dalej bezkarnie gwałcić praworządność” – napisał. Wpis był reakcją na słowa prezesa PiS, które padły w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie”.



– Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna: nie – powiedział Kaczyński. Pytany, czy będzie zatem weto dla unijnego budżetu i koronafunduszu udzielił odpowiedzi twierdzącej.



Wpis Tuska jest szeroko komentowany przez internetów. „Czytaj Pan i słuchaj Pan ze zrozumieniem. Z uwzględnieniem kontekstu” – napisała jedna z użytkowniczek Twittera. „Dla Donalda Tuska obrona polskich interesów jest do tego stopnia niezrozumiałym zachowaniem, że jedyne co z tego zrozumiał to KASA. Rezygnacja z KASY. Musiał to jakoś ubrać w słowa i... ubrał” – stwierdził inny z komentujących.

Żebyś człowieku chociaż w połowie był tak praworządny i wiarygodny jak Wicepremier Kaczyński. — husar2 (@lesbostambul) October 13, 2020

Panie Tusk, czytaj Pan i słuchaj Pan ze zrozumieniem. Z uwzględnieniem kontekstu........... — Jolanta (@Jolanta08156192) October 13, 2020

Bardzo adekwatna odpowiedź Prezesa na ciągłe i bezprawne unijne szantaże!������ — Maja ZC (@maja_zc) October 13, 2020

#wieszwiecej Polub nas