Senat: Lewica złożyła wniosek o przyjęcie noweli o ochronie zwierząt bez poprawek

W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy składam wniosek o przyjęcie noweli ustawy o ochronie zwierząt bez poprawek – oświadczyła we wtorek w Senacie wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

Morawska-Stanecka podkreślała podczas wtorkowej debaty nad nowelą ustawy, że Lewica od wielu wskazywała na niski poziom ochrony zwierząt w Polsce i na fakt, że względy cywilizacyjne decydują o tym, że ta ochrona powinna się zwiększyć.



– I ta ustawa, w ogóle samo podjęcie tej tematyki i uchwalenie tej ustawy, to krok w dobrą stronę, bo to jest krok w stronę zakończenia barbarzyństwa wobec zwierząt i zakończenia męki zwierząt – mówiła senator Lewicy.



Jak deklarowała, dla jej klubu ochrona zwierząt zawsze była, jest i będzie ważna. – Ja osobiście jestem zwolenniczką likwidacji ferm futrzarskich i jestem zwolenniczką zakazu uboju rytualnego, i to mogę powtórzyć tutaj, dzisiaj w Senacie, później w Sejmie przed kamerami – podkreśliła Morawska-Stanecka.



Oświadczyła, że na tym etapie legislacyjnym w imieniu klubu parlamentarnego Lewicy wraz z senatorem Wojciechem Koniecznym składa wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. – Nie ma mowy o kompromisie, jeżeli mówimy o prawach istot żyjących – zaznaczyła senator.

Senator Ryszard Bober (KP-PSL) nawiązując do słów senator Morawskiej-Staneckiej, powiedział, że nie da się tak mówić do osób, które – jak powiedział – pracują i żywią polski naród.

Bober dziękował marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu (KO) za to, że – jak podkreślał – każdy mógł przyjechać na posiedzenie dwóch komisji – ustawodawczej i rolnictwa i przekazać swoje uwagi.



Senator PSL prosił też senatorów „abyśmy rzeczywiście poza emocjami odrzucili tę złą ustawę i zastanowili się, co z tym problemem zrobić dalej, ale w zupełnie innej procedurze legislacyjnej”.



Z kolei wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (KP-PSL) podkreślał, że jest przeciwny zabijaniu zwierząt. – Nie chcę w tym uczestniczyć, dlatego ja od kilku lat nie jem w ogóle mięsa, jestem wegetarianinem – zadeklarował.



Ale – jak dodał – „nie uważam, żeby moje w tym względzie głębokie moralne przekonanie miało być siłą wymuszane na innych moich współobywatelach, którzy akurat mięso chcą spożywać, a zwłaszcza już nie chcę karać tych moich współobywateli, którzy z produkcji tego mięsa w Polsce żyją – polskich rolników”.

– Ja bardzo szanuję to, że chcecie chronić prawa zwierząt, będę to robił razem z wami, możemy przygotować ustawę, która będzie po prostu dobra. I jest na to szansa, ale byśmy tę szanse wykorzystali dzisiaj zagłosujmy przeciwko tej ustawie. Nie zróbmy prezentu PiS, które naszymi głosami chce wyjść z kłopotu, który same sobie zgotowało – apelował Kamiński, zwracając się do senatorów.



Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.



Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.