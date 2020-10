Wiceminister klimatu: Projekt strategii wodorowej jeszcze w tym roku

O wodorze jako paliwie przyszłości i morskiej energetyce wiatrowej dyskutowano podczas 5. konferencji naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Dwudniowe wydarzenie z udziałem ok. 130 prelegentów zakończyło się we wtorek w Rzeszowie.

Jak zaznaczył podczas panelu „Wodór paliwo przyszłości” wiceminister klimatu Ireneusz Zyska, jeszcze w tym roku gotowy będzie projekt strategii wodorowej. Zyska zapewnił, że jesienią tego roku projekt strategii wodorowej zostanie przedstawiony opinii publicznej.



– Następnie odbędą się konsultacje społeczne. W przyszłym roku, w pierwszym lub drugim kwartale, strategia powinna być przyjęta przez Radę Ministrów – zadeklarował.



Jego resort współpracuje m.in. z Orlenem, Lotosem oraz prywatnymi podmiotami ws. technologii wodorowej, aby – jak podkreślił – „osiągnąć poważną pozycję na rynkach europejskich i światowych”. Przypomniał, że Polska zajmuje 3. miejsce w Europie i 5. na świecie, jako producent wodoru technicznego.



Zdaniem wiceministra, ważne jest, aby Polska, oprócz przygotowania strategii, budowała również własny rynek i „kompetencje intelektualne”, żeby nie kupować tylko gotowych rozwiązań z zagranicy. Dodał jednak, że polską gospodarkę wodorową będziemy budować we współpracy z podmiotami z innych krajów.



– Ten udział będzie niezbędny. Już trwają rozmowy z kilkoma inwestorami, którzy mają technologie zaawansowane w obszarze przemysłowym i transportowym – powiedział.



Wiceminister aktywów państwowych Zbigniew Gryglas zwrócił natomiast uwagę na morską energetykę wiatrową. W jego ocenie, inwestycje w tę dziedzinę energetyki prowadzą do „rozwoju całego kraju, nie tylko regionów nadmorskich”. Natomiast transformacja energetyczna jest już tematem ogólnoświatowym, „nie jest to już wyłącznie trend europejski”.

– W ostatnim raporcie Światowej Agencji Energetycznej przeczytałem, że Państwo Środka planuje zainwestować w morska energetykę wiatrową; chce wybudować 110 GW mocy do roku 2040. Chiny – uznawane za państwo, które specjalnie nie troszczy się o ekologię – także będą inwestować w tą dziedzinę – mówił Gryglas.



Pełnomocnik rządu ds. morskiej energetyki wiatrowej zwrócił też uwagę, że „to, co planuje i czyni Europa, to już istna rewolucja”. Gryglas przypomniał, że aktualnie europejska morska energetyka wiatrowa wytwarza ok. 20 GW mocy, natomiast do roku 2040 może to być nawet 500 GW.



– Europa nam bardzo szybko ucieka. My ze swoimi planami 11 GW do końca 2040 byliśmy, jak nam się wydawało, bardzo rewolucyjni, ale pewnie będziemy musieli rewidować w górę nasze plany, bo mamy do czynienia z istnym boomem w tym zakresie – zauważył.



Wiceminister wyraził nadzieję, że rząd niebawem przyjmie dokument zawierający strategię polityki energetycznej Polski do 2040 roku.



– Planujemy tam bardzo rozsądne zrównoważenie źródeł energii – podkreślił Gryglas.



Ocenił, że pierwsze wiatraki i turbiny na Morzu Bałtyckim pojawią się w 2024 r. – To nie jest wyłącznie projekt energetyczny. To jest projekt gospodarczy. Nie może być tak, jak było kilka, kilkanaście lat temu, że inwestowaliśmy w infrastrukturę, budowaliśmy autostrady, drogi, a nasze przedsiębiorstwa budowlane zamiast na tym boomie inwestycyjnym korzystać – bankrutowały. Musi być inaczej, będzie inaczej – zapewnił.

Podczas tegorocznej 5. edycji rzeszowskiej konferencji wręczono nagrody w kategorii bezpieczeństwo energetyczne im. Ignacego Łukasiewicza. Otrzymali je minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka oraz b. prezes PGNiG Piotr Woźniak.



Jak poinformowano w uzasadnieniu, ministrowi Kurtyce nagrodę przyznano za „pełnienie funkcji prezydenta szczytu klimatycznego COP24, a także umiejętności negocjacyjne w zakresie godzenia różnorodnych interesów narodowych w ramach polityki klimatycznej w latach 2018-19”.



Z kolei prezesowi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w latach 2016-20 Piotrowi Woźniakowi nagrodę przyznano za „zaangażowanie w politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski”. W uzasadnieniu jej przyznania doceniano jego „umiejętności negocjacyjne, które przyczyniły się do zróżnicowania struktury kontraktów gazowych”.



W rzeszowskiej konferencji wzięło udział prawie 130 prelegentów z całej Polski, wśród których znaleźli się przedstawiciele największych polskich firm energetycznych, administracji, a także eksperci. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa większość uczestniczyła w niej zdalnie. Konferencję zorganizował Instytut Polityki Energetycznej we współpracy z Politechniką Rzeszowską.