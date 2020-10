Prezydent Gdańska chwali Niemcy w UE

Współpraca, partnerstwo, solidarność – to jedne z haseł wymienionych przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz na Twitterze, które padły podczas debaty z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Komitecie Regionów. Prezydent miasta podkreśliła też, że „Niemcy przewodniczą UE w tym półroczu”. Ponadto, Dulkiewicz niedawno w rozmowie z niemieckim radiem krytycznie wypowiadała się na temat swojej ojczyzny, mówiąc, że wolność w Polsce „jest zabierana po kawałku, to jest przerażające – przecież tak było w III Rzeszy”.

„Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel w Komitecie Regionów. Słowa klucze: współpraca, partnerstwo, solidarność, obywatelskość, silna Europa” – napisała na Twitterze, odnosząc się do wypowiedzi wygłoszonych podczas wtorkowej konferencji w Brukseli. Dodała, że to właśnie „Niemcy przewodniczą UE w tym półroczu”. Prezydencja niemiecka w Radzie UE trwa od 1 lipca do 31 grudnia., a jej motto brzmi „Razem na rzecz odbudowy Europy”.



Podczas jednego z przemówień w ramach wtorkowej debaty Angela Merkel odniosła się do polityki migracyjnej i zaznaczyła, że „podczas naszej prezydencji chcemy zrobić kroki na przód”. Zauważyła jednak, że „nie znaleźliśmy wspólnego sposobu” działania w sprawie migracji. Jak oceniła, to problem, jaki ma Unia Europejska. Według Merkel, nowy pakt w tej sprawie jest wart dyskusji i jest w tym pewien kompromis. – Każdy musi iść na kompromis, a każde państwo członkowskie będzie musiało mieć wkład, aby znaleźć rozwiązanie w tej kwestii – mówiła.



Pod koniec września niemieckie radio Deutschlandfunk wyemitowało audycję z udziałem Aleksandry Dulkiewicz, która mówiła wolność w Polsce „jest zabierana po kawałku, to jest przerażające – przecież tak było w III Rzeszy”. Oceniła też, że „obecna władza wykorzystuje swoją siłę, ustawy przepycha przemocą, nie szanuje praw człowieka”. Prezydent Gdańska mówiła też, że jej mama często płacze, twierdząc, że obecnie jest „gorzej niż za komuny”.

