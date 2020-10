Dworczyk: Premier czuje się dobrze; od rana pracuje

– Premier miał wykonany test na obecność koronawirusa. W tej chwili czekamy na na wyniki – mówił w trakcie konferencji prasowej minister Michał Dworczyk, dodając że wyniki powinny być znane wieczorem. Premier czuje się dobrze. Jak mówił minister, szef rządu pracuje w trybie zdalnym, a dokumenty podpisuje elektronicznie. Obecnie bierze udział w spotkaniu z opozycją.

Szef KPRM przypomniał, że ok. 5 nad ranem we wtorek okazało się, że jeden z funkcjonariuszy SOP, który pracuje z premierem uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Wówczas – jak dodał – szef rządu został objęty kwarantanną, została wdrożona procedura na okoliczność takiej sytuacji.



Dworczyk dodał, że premier spędza kwarantannę w jednym z budynków rządowych, który jest przystosowany m.in. do prowadzenia wideokonferencji. Dodał, że szef rządu zrealizował w pełni wtorkowy kalendarz.



– Jeśli chodzi o kontakt z osobą chorą, to wydaje się, że nikt inny z członków rządu z chorą osobą nie miał kontaktu – stwierdził.



– Mamy nadzieję, że nasi partnerzy nie będą ulegali pokusie wykorzystania pandemii – powiedział.



Głos zabrał również Piotr Müller, rzecznik rządu.



– Apelujemy do opozycji, by cynicznie nie wykorzystywała sytuacji – mówił.



– Odrzucamy zarówno skrajne stwierdzenie, że koronawirus nie istnieje, jak i takie, które mówi, że wszystkich należy zamknąć w domach – stwierdził.

