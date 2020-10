Nowe zakażenia m.in. w szkołach, szpitalach i domach opieki na Śląsku

Szkoły w Rybniku i Rudzie Śląskiej, szpitale w Pszczynie i Myszkowie, domy opieki w Dzięgielowie i w Kamesznicy – to miejsca w woj. śląskim, gdzie wykryto w ostatnim czasie nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Minionej doby w regionie przybyło w sumie 441 nowych infekcji.

– Nowe ognisko pojawiło się w szpitalu w Pszczynie, gdzie zachorowało 25 osób – pacjentów i kadra medyczna. W szpitalu w Myszkowie liczba zakażonych wzrosła do 26 osób – poinformowała we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.



Wcześniej, po wykryciu zakażenia u dwóch osób z personelu szpitala w Myszkowie, podjęto decyzję o wykonaniu badań przesiewowych całej kadry tej placówki. W ten sposób wykryto łącznie 24 nowe zakażenia wśród personelu szpitala. Zakażonych jest także dwóch pacjentów.



Koronawirus pojawił się również w Domu Pomocy Społecznej w Dzięgielowie w powiecie cieszyńskim. Na 89 przebywających tam osób zakażonych jest 12 mieszkańców i 7 opiekunów. – Chora kadra przebywa w izolacji domowej, a zakażeni mieszkańcy są odizolowani od pozostałych osób i zabezpieczeni – podała rzeczniczka.



Ponadto wirusa wykryto w ośrodku całodobowej opieki, prowadzonym przez siostry zakonne w Kamesznicy – zachorowało tam dotąd 12 mieszkańców i 5 pracowników. – Służby wojewody pozostają z tymi placówkami w stałym kontakcie. Zostały tam skierowane środki ochrony bezpośredniej: maseczki, kombinezony, przyłbice i inne akcesoria – zapewniła Alina Kucharzewska.



Zachorowania zanotowano także w szkołach podstawowych w Rudzie Śląskiej: nr 16, 27 i 41 oraz w kolejnych szkołach w Rybniku: II liceum ogólnokształcącym i w szkołach podstawowych 35 i 19.

#wieszwiecej Polub nas

Jak poinformował samorząd Rybnika, w szkole podstawowej nr 19 koronawirusa potwierdzono u kolejnego nauczyciela. Łącznie pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2 ma pięcioro nauczycieli z tej szkoły, uczeń i pracownik obsługi. Zajęcia są zawieszone do 16 października. Zależnie od rozwoju sytuacji być może czas nauki zdalnej zostanie wydłużony.



Ponadto w Rybniku zakażenia potwierdzono m.in. w zespole szkolno-przedszkolnym nr 11, w przedszkolu nr 25 (22 dzieci jest objętych kwarantanną), w szkole podstawowej nr 3 (zakażony jest uczeń VII klasy) i zespole szkół nr 6, gdzie zakażony jest nauczyciel.



Dwa nowe zakażenia potwierdzono minionej doby także wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej (w kopalniach Zofiówka i Szczygłowice), gdzie choruje obecnie łącznie pięciu górników, oraz w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej – we wtorek na COVID-19 chorowało tam 93 górników. Minionej doby w kopalniach PGG przybyło 11 nowych zakażeń. Najwięcej (33) zakażonych jest w kopalni Mysłowice-Wesoła, 14 w rudzkiej kopalni Pokój, 8 w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, 7 w kopalni Murcki-Staszic w Katowicach.



Minionej doby najwięcej w woj. śląskim nowych przypadków SARS-CoV-2 potwierdzono w powiatach: cieszyńskim (46), gliwickim (35), żywieckim (31), bielskim (15), częstochowskim (15) i kłobuckim (14), a także w Rybniku (18), Gliwicach (10), Katowicach (25), Częstochowie (40) i w Rudzie Śląskiej (32).



Podobnie jak w całej Polsce również w woj. śląskim pojawiły się wspólne patrole policji i strażników miejskich, sprawdzające wywiązywanie się z przestrzegania obostrzeń sanitarnych. Powoływanie takich patroli polecił samorządowcom wojewoda śląski.



Według danych sanepidu w woj. śląskim – gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń koronawirusem – we wtorek liczba osób zakażonych wynosiła 26 tys. 250 – o 441 więcej niż w poniedziałek. Od początku epidemii zmarło w regionie 618 osób z COVID-19 – we wtorek poinformowano o 11 kolejnych zgonach.



Wyzdrowiało niespełna 83,7 proc. wszystkich zakażonych (21 tys. 971 osób) – we wtorek w regionie przybyło kolejnych 154 ozdrowieńców. W woj. śląskim przebadano dotychczas ponad 441,5 tys. próbek pod kątem SARS-CoV-2. Hospitalizowanych jest 328 osób z koronawirusem lub jego podejrzeniem. Nadzorem epidemiologicznym objęto łącznie ponad 4,1 tys. osób. Z danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że w poniedziałek w regionie zajętych było 576 spośród 1295 łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajęte były 44 na 107 dostępnych łóżek respiratorowych. Dane o sytuacji w tym zakresie we wtorek będą dostępne dzień później.