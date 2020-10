Bruksela znów ingeruje w polski wymiar sprawiedliwości. Chodzi o sprawę Morawiec

Śledzimy z zaniepokojeniem rozwój wypadków związanych z działaniami Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego – oświadczył we wtorek rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand odpowiadając na pytanie dotyczące uchylenia immunitetu sędzi Beacie Morawiec, której prokuratura zarzuca korupcję.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w poniedziałek wieczorem nieprawomocnie uchyliła immunitet prezes Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Wnioskowała o to prokuratura, która zamierza postawić sędzi m.in. zarzuty korupcyjne. SN postanowił też o zawieszeniu sędzi w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc. Morawiec odpiera zarzuty.



– Znamy tę sprawę. Jak wiecie, nie komentujemy indywidualnych przypadków, ale chcę jasno powiedzieć, że śledzimy z zaniepokojeniem rozwój wypadków związanych z działaniami Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE.



Jak zaznaczył KE oczekuje ostatecznego rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie przepisów dotyczących reżimu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce.

TSUE postanowił na początku kwietnia, że Polska ma natychmiast zawiesić te regulacje do czasu wydania ostatecznego wyroku w tej sprawie. Wniosek o to złożyła KE.– Procedura się toczy, mieliśmy wymianę listów z polskim rządem. Analizujemy najnowszą odpowiedź. Nie będę spekulować o krokach podejmowanych w ramach procedury o naruszenie prawa UE. To jest zawsze opcja, której możemy użyć, jeśli będzie to konieczne – zaznaczył Wigand. KE, jeśli uznałaby, że kraj członkowski nie wypełnia orzeczenia TSUE, może wystąpić o kary finansowe.

W opinii rzecznika KE ostateczne orzeczenie TSUE przyniosłoby więcej jasności, jeśli chodzi o rolę Izby Dyscyplinarnej w polskim sądownictwie. – Jak podkreślaliśmy wielokrotnie, sędziowie nie powinni być pod presją polityczną i powinni być w stanie odgrywać swoją rolę w środowisku, które gwarantuje im niezależność i bezstronność – zaznaczył rzecznik.



W maju Polska przekazała KE, że Sąd Najwyższy podjął niezbędne działania dla wykonania postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE o środkach tymczasowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN. Rząd wyjaśnił, że przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej nie będą stosowane w sprawach dyscyplinarnych sędziów do czasu wydania ostatecznego wyroku przez TSUE.



Wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska mówiła w poniedziałek w Trybunale Sprawiedliwości UE, że uchylanie immunitetu jest oddzielną sprawą od systemu dyscyplinarnego wobec sędziów, bo dotyczy spraw karnych, a zawieszenie przez TSUE dotyczyło jedynie działalności Izby Dyscyplinarnej odnoszącej się do pociągania sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej.



Do sprawy odniósł się także europoseł Witold Waszczykowski, który odpowiedział na Twitterze Manfredowi Weberowi, jednemu z liderów Europejskiej Partii Ludowej.



„UE narusza traktaty. Praworządność nie jest zdefiniowana w prawnie wiążącym dokumencie UE. Wymiar sprawiedliwości to wewnętrzna kwestia każdego państwa członkowskiego. Fundusze unijne są traktatowym zobowiązaniem do rekompensaty dla biedniejszych za otwarcie rynków. Nie będziesz głodować, Polsko” – napisał, odnosząc się do słów wiceprzewodniczącej PE Katariny Barley, która mówiła o „zagłodzeniu” Polski i Węgier.

EU violates Treaties. Rule of law is not defined by legally binding document of EU. Judiciary system is an internal question of each member state. EU funds are treaty based obligation to compensate the poorer ones the opening their markets. You can not starve ���� @katarinabarley https://t.co/vtS2kn48tc — Witold Waszczykowski (@WaszczykowskiW) October 13, 2020