Opozycja krytykuje możliwe weto. „Za PO przy stole unijnym byliśmy kelnerem” [WIDEO]

Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wyklucza weta wobec budżetu UE lub koronafunduszu, jeśli zostaną powiązanie z praworządnością. Zapowiedź już krytykują politycy opozycji. – Opozycja, głównie PO, przez wiele lat pokazywała, jak wygląda polityka międzynarodowa w ich wydaniu. My przy stole unijnym w czasach PO byliśmy kelnerem, dzisiaj jesteśmy podmiotem. Premier Mateusz Morawiecki jest jednym z głównych aktorów przy stole, gdzie negocjujemy ważne kwestie – powiedział portalowi tvp.info Adam Andruszkiewicz, minister w Kancelarii Premiera.

– Za czasów premiera Donalda Tuska i rządów Platformy Obywatelskiej byliśmy kelnerami, którzy czasami byli łaskawie dopraszani albo mogli podać marynarkę ważnym urzędnikom unijnym. Te czasy się skończyły. Opozycji zalecałbym więcej wstrzemięźliwości w swoich deklaracjach – dodał minister Andruszkiewicz.



„Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę, nie damy się terroryzować pieniędzmi, będzie weto; jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski” – mówił wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie”.



Politycy opozycji sugerują, że weto może doprowadzić do polexitu. – Polska jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych od wielu lat. Korzystają na tym polscy obywatele i firmy. Polska rośnie w siłę i rozwija swoją infrastrukturę. Jeśli Kaczyński chce kosztem tego rozwoju łamać prawo, to jestem przekonany, że to jest uderzenie w podstawy państwowości polskiej. Bardzo zachęcałbym do reasumpcji tego myślenia, bo to wyłącza Polskę z grona państw Unii Europejskiej – argumentował poseł Koalicji Obywatelskiej Mirosław Suchoń.



– Z pewnością jest to odpowiedź na słowa pani Barley, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiej, która mówiła o zagłodzeniu Polski i Węgier. To jasne uderzenie pięścią w stół i powiedzenie, że my nie możemy sobie pozwolić na takie rozwiązania związane z naszymi pieniędzmi, bo wszystkie państwa członkowskie wpłacają składkę, wpływy z ceł na granicach zewnętrznych UE wpłacają do budżetu Unii Europejskiej – stwierdził poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

– Weto wobec budżetu? To jest odpowiedzialność rządzących w Polsce. To niewątpliwie opcja atomowa. Jeśli Polska się na to zdecyduje, to będą określone konsekwencje. Oby to była taktyka przemyślana i nie jednorazowy wybuch atomowy. Jeśli to ma się stać, to niech to będzie częścią jakiegoś procesu, myśli politycznej – mówił senator Lewicy Wojciech Konieczny.



– Polska czy Węgry powinny informować, po co Unia Europejska powstała. Ona powstała, aby wspólnie działać. W tej chwili Niemcy czy Francja próbują dyktować pozostałym państwom, jak mają się zachowywać. UE to grupa niezależnych państw, a Niemcy powinny sobie przypomnieć, kto wywołał II wojnę światową. Zostaliśmy ograbieni z ziemi, zabito nam 6 mln obywateli. Niemcy powinny przeprosić i oddać zagrabione pieniądze, a nie narzucać dyktat, jak Unia powinna się rozwijać – bronił wicepremiera poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.



– Bardzo dobre stanowisko, które wygłosił dzisiaj wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo potrzebne, bo wielu Polaków czuło się zagubionych tym wszystkim. Premier Kaczyński zwrócił uwagę, że nie będziemy ulegać szantażowi i groźbom mało znanych polityków z Unii Europejskiej, którzy kreują kłamliwy wizerunek Polski, chcąc powiązać praworządność z unijnym budżetem – powiedział poseł PiS Jan Mosiński.