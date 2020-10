Polskie ekshumacje na Ukrainie wciąż wstrzymane. Kijów nie ustępuje

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zadeklarował, że zgodzi się na wydanie kolejnych pozwoleń na polskie prace ekshumacyjno-poszukiwacze na Ukrainie. Stawia jednak warunek. Domaga się rekonstrukcji tablicy nagrobnej żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii w Monasterzu na Podkarpaciu, w jej dotychczasowym kształcie, czyli wraz ze spisem żołnierzy UPA poległych w walce z NKWD.

Wczoraj szef ukraińskiego IPN Anton Drobowycz spotkał się w Kijowie z szefem polskiego Instytutu Pamięci Narodowej Jarosławem Szarkiem. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem, strona ukraińska oczekuje na odnowienie tablicy na górze Monasterz w kształcie, jaki miała przed zniszczeniem.



Chodzi tu przede wszystkim o spis żołnierzy UPA poległych w walce z NKWD. Jeśli tak się stanie, to, jak podkreśla Anton Drobowycz, Ukraina i Polska wymienią się pozwoleniami dotyczącymi trzech miejsc, w których mogą być przeprowadzone prace poszukiwawcze. Hołosk, Zboiska i Huta Pieniacka – to miejsca, o które wnioskuje Polska.



Wg Drobowycza, jak tylko tablica w Monasterzu zostanie odnowiona, to odbędzie się wymiana pozwoleniami na rozpoczęcie prac. Obecnie, jak zaznaczył, pozwolenia są przygotowywane na poziomie ministerstwa kultury, Instytutu Pamięci Narodowej i komisji międzyresortowych, tak, aby wszystko było przygotowane do wymiany zezwoleń.



W zeszłym roku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski obiecał zniesienie, wprowadzonego przez poprzednie ukraińskie władze, zakazu ekshumacji i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. Pierwsze prace poszukiwawcze we Lwowie miały miejsce w listopadzie zeszłego roku. Ukraińska strona uzależniała wydanie dalszych pozwoleń od odnowienia zdewastowanego w styczniu tego roku nagrobka żołnierzy UPA w Monasterzu. Niedawno zniszczona tablica nagrobna została odnowiona, ale bez znajdującej się tam wcześniej listy żołnierzy UPA poległych w walkach z sowieckim NKWD.

