Koronawirus. Wiadomo, z kim z zakażonych miał kontakt premier

– W związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę – przekazał we wtorek rano premier Mateusz Morawiecki. Teraz Służba Ochrony Państwa ujawniła, że osoba z koronawirusem, z powodu której szef rządu trafił na kwarantannę, to jeden z członków ochrony premiera.

„Dzisiaj rano potwierdzono zarażenie COVID-19 u funkcjonariusza SOP z grupy ochronnej premiera” – przekazała na Twitterze Służba Ochrony Państwa. Jak dodano, zostały już wdrożone stosowne procedury związane z kwarantanną.



„Premier Mateusz Morawiecki odbywa kwarantannę w związku z zarażeniem funkcjonariusza SOP” – dodał udostępniając wpis agencji rzecznik rządu Piotr Müller.



O tym, kto jest zakażoną osobą, z która mógł mieć kontakt Morawiecki, spekulowano od kilku godzin. Wśród teorii na ten temat pojawiały się również takie, że COVID-19 może mieć ktoś z czołowych polityków. Teraz plotki zostały rozwiane.

„Proszę Państwa – w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19, zgodnie z wszelkimi procedurami udaję się na kwarantannę” – pisał wcześniej (we wtorek rano) szef rządu na swoim koncie na Facebooku.



Do wpisu dołączył też krótki film, na którym wyjaśnił, że kwarantanna ma związek z tym, iż dowiedział się, że w ubiegły piątek miał kontakt z osobą, która przeszła pozytywny test na COVID-19. – W związku z tym i zgodnie z zasadami sanitarnymi udaję się na kwarantannę – powiedział. – Jestem w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami, rząd pracuje normalnie; Rada Ministrów odbędzie się zresztą tak jak przez ostatnie kilka miesięcy w formule wideokonferencji – zaznaczył.



– Życzę wszystkim zdrowia. Uważajmy na siebie i na swoich bliskich. Stosujmy się również do zasad, czyli: dezynfekcja, dystans, i maseczki – podkreślił premier.









