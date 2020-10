Wojewoda wysłał 88 lekarzom wezwania do walki z COVID. Pracę podjęło trzech

W związku ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju pilnie potrzeba lekarzy. Niepokojące dane płyną jednak z Opolszczyzny. Wg portalu wPolityce.pl wielu tamtejszych medyków ignoruje wezwania wojewody do stawienia się w szpitalach.

Portal, powołując się na osobę dobrze zorientowaną w sytuacji w regionie, informuje o niepokojących danych z niedzieli i poniedziałku.



11 października miejscowy wojewoda wysłał do lekarzy wezwania do stawienia się w pracy. Na 71 decyzji obejmujących 51 osób, pracę podjęły jednak zaledwie trzy z nich.



Po weekendzie doszło do podobnej sytuacji. W poniedziałek 12 października na 113 decyzji dla 88 lekarzy pracę również podjęły tylko trzy osoby.

