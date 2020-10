Poseł Koalicji Polskiej: Jeśli Grodzki nie zejdzie na ziemię, to go nie będzie [WIDEO]

Politycy opozycji coraz śmielej krytykują marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Czy jego dni na stanowisku są policzone? – Marszałek Grodzki chyba dalej się czuje jako szef kliniki, gdzie uważa, że może wszystkich ustawiać po kątach. Senat to demokratyczna instytucja, gdzie musi się liczyć się ze zdaniem senatorów. To nie jest dyktatura. Jeżeli pan marszałek nie wróci na ziemię, to już go nie będzie – powiedział portalowi tvp.info poseł Koalicji Polskiej – PSL – Kukiz’15 Jarosław Sachajko.

Wcześniej tygodnik „Polityka” cytował senatorów Koalicji Obywatelskiej, którzy narzekali na Grodzkiego. Miał ich zdaniem zakazywać występów na tle flag Polski i Unii Europejskiej, nakazać usunięcie wizerunków wicemarszałków ze strony internetowej i niesłusznie zwolnić szefa Centrum Informacyjnego Senatu Grzegorza Furgo. – To nie są rewelacje, tylko po prostu niezadowolenie senatorów z tego, że nie mogą działać jak powinni, posiadając wolny mandat senatorski. Pan marszałek rozstawia wszystkich po kątach i sam tylko chce się promować – ocenił poseł Sachajko.



– Pan marszałek Grodzki w opinii wielu jest takim narcyzem. Jeśli rzeczywiście usuwa zdjęcia swoich innych zastępców, to jest egocentrykiem. Być może za chwilę będziemy mieli jakiś wielki portret marszałka Grodzkiego przy wejściu do Senatu w otoczeniu różnych flag, jak kiedyś było w dawnych czasach. W mojej ocenie nie dorósł do funkcji, którą pełni, i został wybrany z zupełnego przypadku. Poprzez niechęć całej opozycji do rządu Zjednoczonej Prawicy – mówił Adam Andruszkiewicz, minister w Kancelarii Premiera.



Oliwy do ognia dolała „piątka dla zwierząt”. Komisja ustawodawcza nie przyjęła poprawki senatora Jana Filipa Libickiego z PSL. – To jest więcej niż rysa. To jest pęknięcie. My teraz będziemy się przyglądać w tych wszystkich głosowaniach, które są przed nami. Na nasze zachowania będzie rzutowało zachowanie kolegów z większości senackiej – mówił senator Libicki. Polityk zapowiedział, że jego partia z uwagą przyjrzy się ewentualnemu wnioskowi Koalicji Obywatelskiej w sprawie odwołania marszałka.



Czy senatorowie KO rzeczywiście zamierzają złożyć taki wniosek? – Żadnego pęknięcia w Koalicji Obywatelskiej i koalicji senackiej nie ma. Słowa senatora Libickiego odwracają uwagę od tych, którzy mają rzeczywiste problemy, czyli PiS-u. Wydaje mi się że jedyny, który myśli o wymianie marszałka, to senator Libicki. Z całym szacunkiem, ale nie słyszałem tego nazwiska na giełdzie. Jeżeli senator Libicki rozmawiał z kimkolwiek o swojej kandydaturze, to myślę, że to czas, aby się tym pochwalić – odpowiedział poseł KO Mirosław Suchoń.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński nie wyklucza, że za ewentualną próbą przewrotu w Senacie może stać były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. – Większość senacka trzeszczała w posadach od dłuższego czasu. Zwłaszcza od momentu, kiedy marszałek Grodzki chciał być numerem jeden w Senacie. Taki kult jednostki. Poważny kryzys zwielokrotnił się po ostatnich roszadach personalnych. To efekt wojny w Platformie Obywatelskiej. Przypomnijmy, że kandydat pana Grodzkiego na szefa klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski przegrał z kandydatem Grzegorza Schetyny. Frakcja Schetyny powoli odzyskuje wpływy w Senacie. To działanie na niekorzyść marszałka Grodzkiego. Kwestia czasu, kiedy pojawi się wniosek o jego odwołanie – przewidywał poseł Mosiński.



Kto spośród opozycji mógłby zastąpić marszałka Grodzkiego? – Jeśli ktoś nie może pełnić swojego urzędu, z jakiegoś powodu rezygnuje, to oczywiście nie ma ludzi niezastąpionych. Na pewno sam marszałek Grodzki to samo odpowiedziałby. Nie widzę jednak kogoś, kto aspirowałby do tej funkcji. Czynił jakieś starania, podchody czy był wskazywany jako następca – stwierdził senator Lewicy Wojciech Konieczny.



Przeciwnego zdania jest poseł PiS Tomasz Rzymkowski. – Uważam, że chętnych jest bardzo wielu. Najbardziej chyba chętny byłby obecny wicemarszałek Senatu Michał Kamiński, który podejrzewam, że bardzo chciałby być marszałkiem Senatu. Nie zapominajmy jeszcze o byłym marszałku Senatu Bogdanie Borusewiczu, który marzy o tym, aby czwarty raz zostać marszałkiem Senatu, bo już trzykrotnie pełnił tę funkcję i to chyba najdłużej urzędujący marszałek w historii polskiego parlamentaryzmu – argumentował Rzymkowski.