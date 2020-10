Od 14 października nowy zakaz lotów. Na liście brak m.in. krajów UE i Ukrainy

Rząd przyjął nowe rozporządzenie w sprawie zakazu lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Na liście znalazło się 29 państw. Zakaz zacznie obowiązywać od środy.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało we wtorkowym komunikacie, że Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, przedłożone przez ministra infrastruktury.



„Od 14 października 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców – przekracza 90 (według stanu na 5 października 2020 r.). Zakaz nie będzie dotyczył Unii Europejskiej oraz Ukrainy” – czytamy w komunikacie CIR.



Jak przekazano, zakaz obejmie lotniska położone na terytorium: Belize, Czarnogóry, Brazylii, Gruzji, Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, Królestwa Bahrajnu, Kooperacyjnej Republiki Gujany, Izraela, Kataru, Kuwejtu, Libii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Argentyny, Armenii, Chile, Iraku, Kolumbii, Kostaryki, Libanu, Malediwów, Mołdawii, Panamy, Paragwaju, Peru, Tunezji, Republiki Zielonego Przylądka, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Sułtanatu Omanu, Wspólnoty Bahamów.



CIR podał, że zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.



Ponadto, zakazu lotów nie stosuje się także do państw, które notyfikowały Polsce wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie z negatywnym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. CIR podał, że wykaz takich państw ogłasza w obwieszczeniu minister do spraw zagranicznych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W komunikacie wyjaśniono, że współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).Rozporządzenie będzie obowiązywać od środy, 14 października do 27 października 2020 r.