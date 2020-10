Ofensywa LGBT w Warszawie. Nowe doniesienia ws. szkół i urzędów

Warszawski ratusz rozesłał burmistrzom dzielnic prośbę o wykazanie się „podejmowanymi i planowanymi działaniami na rzecz równego traktowania i antydyskryminacji”. Zaznaczono, że chodzi o inicjatywy na rzecz środowisk LGBT+. Burmistrzowie mieli też ocenić, czy ich inicjatywy są zgodne z podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego Deklaracją LGBT+.

W dokumencie zaadresowanym do burmistrzów dzielnic czytamy, że odpowiedzi należało przygotować wypełniając załączoną tabelę. „Proszę również o określenie, czy działania wpisują się w cele zawarte w Warszawskiej Polityce Miejskiej na Rzecz Społeczności LGBT+” – podkreślono.



We wspomnianej tabeli pracownicy urzędu posłużyli się przykładem warsztatów antydyskryminacyjnych przeprowadzonych dla urzędników i strażników miejskich. Koszt takich zajęć miał wynieść około 75 tys. zł.



Wg tygodnika „Niedziela”, który opisuje sprawę, Stołeczne Centrum Komunikacji Społecznej ma przygotować także materiały do szkoleń online dla pracowników ratusza w kolejnych latach. W tabeli jest rubryka nt. „wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej oraz zgodnej ze standardami WHO”, a także „współpraca z pracodawcami przyjaznymi dla osób LGBT+ i promocja dobrych praktyk”.

W rozmowie z portalem tvp.info warszawski radny PiS Filip Frąckowiak ocenia, że realizacja „niepokojących działań wspierających środowiska LGBT” w stolicy przybrała ostatnio na sile.

– Są widoczne w trzech obszarach. Pierwszy to przełożenie lekcji religii w szkołach na sam koniec planu. Dzieci mają tak wiele zajęć, że przesunięcie zajęć z księżmi czy katechetami na najpóźniejsze możliwe terminy sprawiły, że często nawet rodzice o konserwatywnych poglądach przyznają, iż nie mają sumienia trzymać dzieci w szkole tak długo – mówi Frąckowiak.



Radny ocenia, że drugi ważny element to list skierowany przez wiceprezydent Warszawy Renatę Kaznowską do dyrektorów szkół. – Chodziło o upomnienie ich, że nie można zapraszać na uroczystości tylko księży katolickich. Wydźwięk był taki, że albo zaprasza się przedstawicieli wszystkich religii, albo nikogo. To absurd, który przeradza się w dyskryminację. Nie trzeba nikogo przekonywać, że grupa dzieci z rodzin katolickich jest wielokrotnie większa niż wyznających inne religie – komentuje. Zapewnia również, że gdyby dziecko dowolnego wyznania chciało zaprosić na uroczystość szkolną rabina czy imama, na pewno nikt by mu nie odmówił. Stosując nowe zalecenia – wg radnego – ograniczono jednak drogę do tradycyjnego już zapraszania księży.



– Trzecia rzecz i najnowsza sprawa to właśnie omawiany list do burmistrzów, żeby zweryfikowali na podstawie specjalnej tabeli, czy w szkołach jest realizowany program promocji działań na rzecz środowisk LGBT – przekonuje samorządowiec PiS.



Trzaskowski: Mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce

Przypomnijmy, że po objęciu urzędu prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał Deklarację LGBT+. To pierwszy taki dokument w polskim samorządzie. W 12 punktach zbiera on główne kierunki polityki miasta wobec nieheteroseksualnych i transpłciowych mieszkanek i mieszkańców stolicy.



Zakłada m.in. utworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+, rozszerzenie edukacji seksualnej w szkołach czy objęcie patronatem prezydenta miasta Warszawskich Parad Równości.



– Pamiętacie państwo moje hasło z kampanii wyborczej: "Warszawa dla wszystkich". Bardzo poważnie traktowałem i traktuję moje słowa. Warszawa musi być miastem przyjaznym, tolerancyjnym, otwartym – zaznaczył prezydent podczas uroczystości podpisania Deklaracji LGBT+ w ratuszu. Dodał też, że każdy człowiek ma prawo do równości, co zagwarantowane jest w konstytucji. – Jednak w ostatnich latach mamy coraz więcej nietolerancji w Polsce, coraz więcej incydentów, które budzą bardzo poważne zaniepokojenie. Stąd ta inicjatywa, bo Warszawę stać na to, aby była miastem uśmiechniętym i miastem równym dla wszystkich – powiedział.