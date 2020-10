Twarze małżonków jednak nie upodabniają się do siebie na przestrzeni lat

Choć twarze małżonków są podobne, to – wbrew dotychczasowym przekonaniom – małżonkowie wcale nie upodabniają się do siebie pod względem fizycznym wraz z upływem czasu – wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Stanforda w USA.

Badacze z Uniwersytetu Stanforda w USA, Pin Pin Tea–makorn i dr Michał Kosiński, postanowili ponownie sprawdzić, czy z upływem czasu twarze małżonków coraz bardziej się do siebie upodabniają.



– Małżonkowie zwykle spędzają ze sobą dużo czasu, mają podobne zainteresowania i dietę, więc można było się spodziewać, że z czasem będą bardziej do siebie podobni – komentuje współautorka badania Pin Pin Tea–makorn.



Naukowcy przebadali 517 par. Do badania wykorzystali zdjęcia twarzy wykonane na początku małżeństwa (do dwóch lat po ślubie), a następnie zdjęcia tych samych par wykonane kilkadziesiąt (od 20 do 69) lat później. Zdjęcia zebrane zostały z różnych źródeł dostępnych publicznie, m.in. ogłoszeń rocznicowych w gazetach (392), wyników wyszukiwania Google (102) i profili publicznych z jednej z witryn genealogicznych (23).



Pary zdjęć zostały przeanalizowane pod kątem podobieństwa twarzy. 153 osoby oceniały podobieństwo w skali od 1 do 6.

Zdjęcia zostały poddane również analizie za pomocą algorytmu rozpoznawania twarzy o nazwie VGGFace2. Wcześniejsze badania wykazały nawet, że sztuczna inteligencja przewyższa ludzi pod kątem oceny podobieństwa twarzy.

Chociaż naukowcy wykazali, że twarze małżonków rzeczywiście wydają się być podobne, czas nie ma wpływu na zwiększenie tego podobieństwa. Nie znaleziono też żadnych dowodów potwierdzających hipotezę, że ludzie długo przebywający w swoim towarzystwie stają się do siebie coraz bardziej podobni pod względem fizycznym.



Osoby oceniające stopień podobieństwa małżonków po wspólnie spędzonych latach wskazały, ich twarze stały się nawet nieco mniej podobne, chociaż ta różnica była stosunkowo niewielka.



Na podobieństwo nie wpłynął także czas, który upłynął między wykonanymi zdjęciami. Jak twierdzą naukowcy, twarze małżonków były zazwyczaj podobne, ale nie stawały się bardziej podobne z upływem czasu, niezależnie od tego, ile lat minęło między wykonaniem pierwszego a drugiego zestawu zdjęć.



Jak podsumowują badacze, twarze małżonków są podobne, ale nie upodabniają się bardziej wraz z upływem czasu. Wygląd ich twarzy jest zgodny z innymi cechami – takimi jak wspólne zainteresowania, podobny styl bycia, osobowość, inteligencja, postawy, wartości i dobre samopoczucie. To właśnie dzięki nim zauważamy początkowe podobieństwo.