Kim jest Marek K., dziennikarz TVN, zatrzymany przez CBA?

Dziennikarz TVN Marek K. jest jedną z osób zatrzymanych przez agentów CBA za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna usłyszał poważne zarzuty korupcyjne, grozi mu długa odsiadka za kratami. Kim jest K., którego TVN opisuje: kiedyś złodziej, obecnie prowadzi program „Złodzieje” w TVN Turbo.

W źródłach zbliżonych do sprawy portal tvp.info potwierdził, że wśród zatrzymanych kilka dni temu przez CBA osób jest dziennikarz TVN Turbo Marek K. Mężczyzna – według śledczych – brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która powoływała się na wpływy w instytucjach państwowych.



W zamian za to miał z innymi zatrzymanymi przyjąć ponad milion złotych łapówki i obietnicę kilkudziesięciu milionów. To pierwsze zatrzymania w nowej sprawie, planowane są kolejne. Przestępczy proceder miał trwać w tym roku.



Kim jest Marek K? To dziennikarz znany z programu TVN „Złodzieje”, który prowadził z byłym policjantem – funkcjonariusz wsadził go za kratki. „Fryzjer”, bo taki zyskał przydomek, to „były” złodziej. Mężczyzna wyznał w rozmowie z natemat.pl, że został zatrzymany w 2005 r. i odsiedział w sumie 5,5 roku za kratkami.

Pytany przez portal, czy „aby być złodziejem, trzeba mieć łeb na karku”, „Fryzjer” mówił, że „naprawdę trzeba dużo myśleć, czytać i obserwować”.



– Trzeba też iść z duchem czasu. Jest grupa złodziei „bez głowy”, którzy całe życie będą kradli torebki. Natomiast są też „złodzieje biznesmeni” w garniturach, którzy muszą myśleć. Ja zobaczyłem, że nie muszę iść w żadnym z tych kierunków. Nikt nie rodzi się złodziejem, tak jak nikt nie rodzi się aktorem czy dziennikarzem – mówił K.



Jak informowało „Życie Warszawy”, w lutym 2006 r. policja zatrzymała 11 osób zamieszanych w kradzieże około 200 pojazdów. Były to osoby związane właśnie z „gangiem Fryzjera”.



„Podczas akcji w ręce mundurowych wpadli m.in. szefowie grupy, 30-letni Marek K. ps. Fryzjer oraz 30-letni Marcin W. ps. Walaw. Zatrzymano także trzy kobiety, w tym właścicielkę autozłomu pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie skradzione samochody były rozkładane na części.



Rabusie najczęściej kradli pojazdy metodą „na kieszonkowca”. Namierzali ofiary na parkingach przed hipermarketami” – czytamy w artykule sprzed 14 lat.



Mężczyzna po latach został zatrudniony przez TVN Turbo. Prowadził program „Złodzieje”, gdzie opowiadał, jakie triki stosują kradnący auta.

