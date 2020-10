Obywatelstwo za inwestycje. Program zawieszony po ujawnieniu taśm

Rząd Cypru zamierza zawiesić od 1 listopada program wydawania tzw. złotych paszportów, czyli nadawania obywatelstwa kraju w zamian za inwestycje – poinformował rzecznik rządu Kyriakos Kuszos.

Według agencji CNA, krytykowany m.in. przez Komisję Europejską program ma zostać zawieszony „w obecnej formie”, jednak nie jest jasne, czy władze Cypru całkowicie z niego zrezygnują. Jak podał na Twitterze urząd prezydenta Cypru, decyzja ma związek ze „słabościami oraz nadużywaniem zasad programu”.



Decyzja została podjęta po tym, jak w ramach dziennikarskiej prowokacji reporterzy Al-Dżaziry nagrali przewodniczącego cypryjskiego parlamentu Demetrisa Syllurisa oferującego pomoc w uzyskaniu cypryjskiego paszportu osobie podającej się za chińskiego kryminalistę. We wtorek Sylluris zapowiedział zawieszenie wykonywania swoich obowiązków na czas śledztwa w sprawie.



Dotychczas aby zdobyć obywatelstwo Cypru wystarczyło zainwestować co najmniej 2 mln euro w kraju oraz spełnić szereg innych wymogów formalnych, choć kryteria te nie zawsze były przestrzegane.



W sierpniu dziennikarskie śledztwo Al-Dżaziry ujawniło, że Cypr „sprzedawał” paszporty kryminalistom, osobom zaangażowanym w pranie brudnych pieniędzy i politykom oskarżanym o korupcję z ponad 70 krajów, najwięcej z Rosji, Ukrainy, Chin i krajów Bliskiego Wschodu.



We wrześniu komisarz UE ds. praworządności Didier Reynders zapowiedział, że zastanowi się nad wszczęciem postępowania przeciwko Cyprowi w sprawie programu tzw. złotych paszportów.



Oprócz Cypru, obywatelstwo za pieniądze oferują także dwa inne państwa członkowskie UE: Malta i Bułgaria. W obu przypadkach programy te budziły wiele podejrzeń i wątpliwości.

#wieszwiecej Polub nas