Dziennikarz TVN zatrzymany przez CBA

Agenci CBA zatrzymali dziennikarza TVN Marka K. – potwierdził nieoficjalnie portal tvp.info. Mężczyzna jest jednym z siedmiu zatrzymanych, którzy powoływali się na wpływy w służbach i spółkach Skarbu Państwa.

O zatrzymaniu siedmiu osób podejrzanych o powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych portal tvp.info pisał jako pierwszy. Wpolityce.pl donosi, że jednym z tych zatrzymanych jest dziennikarz TVN. Potwierdziliśmy te doniesienia, to Marek K.



Jest on dziennikarzem telewizji TVN Turbo, prowadzącym programy motoryzacyjne. Stacja opisuje go jako byłego złodzieja, teraz prowadzącego program pod tytułem „Złodziej”. Ma on szerzyć wiedzę o tym, jak ustrzec się przed kradzieżą aut.



Jak już informowaliśmy, kilka dni temu CBA zatrzymało siedem osób. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która powoływała się na wpływy w instytucjach publicznych. Chodzi m.in. o organy ścigania i spółki Skarbu Państwa – PKN Orlen i Powszechny Zakład Ubezpieczeń.



Agenci CBA ustalili, że biznesmeni faktycznie nie mieli żadnego związku z tymi spółkami. W zamian za płatną protekcję – ustalili śledczy – mieli przyjąć ponad 1 mln zł łapówki i obietnicę wręczenia kilkudziesięciu milionów złotych.



Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Do przestępstw doszło w tym roku. Trzej zatrzymani to lokalni biznesmeni. Oni usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowych w zamian za podjęcie się bezprawnego załatwienia spraw.



Czterem zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu płatną protekcję, przyjęcia korzyści majątkowych – w kwocie co najmniej 1 mln 300 tys. zł – oraz przyjęcia obietnicy wręczenia korzyści majątkowych w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.



Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec sześciu osób, wobec jednej – wolnościowe środki zapobiegawcze.

#wieszwiecej Polub nas