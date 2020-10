Pijany i agresywny kierowca zaatakował kobiety w aucie

Policjanci z Chełmka zatrzymali pijanego 26-latka, który po spowodowaniu kolizji drogowej agresywnie zachował się wobec poszkodowanych kobiet i interweniujących policjantów. Może spędzić w więzieniu dwa lata – podała oświęcimska policja.

Rzeczniczka oświęcimskich policjantów asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że kierujący fiatem punto podczas wyprzedzania uderzył w bok mercedesa prowadzonego przez kobietę, po czym zajechał jej drogę i doprowadził do zatrzymania auta.



– Policjanci po otrzymaniu sygnału w kilka chwil dotarli na miejsce zdarzenia. Zastali tam mężczyznę szarpiącego drzwi mercedesa. Wewnątrz znajdowały się trzy przestraszone kobiety. Mundurowi natychmiast obezwładnili agresora. Mężczyzna wielokrotnie groził i znieważał policjantów. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało 2,5 promila alkoholu – zrelacjonowała Jurecka.



26-letni mieszkaniec gminy Chełmek został zatrzymany. Usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości i spowodowania kolizji drogowej, a także znieważenia i gróźb karalnych wobec policjantów.



– Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz groźby karalne grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności, natomiast za znieważenie funkcjonariusza grozi kara do roku więzienia – poinformowała Małgorzata Jurecka.

