Co z ulicą Kaczyńskiego? Radny PiS: Nie ma poparcia Koalicji Obywatelskiej

W czwartek w Warszawie odbędzie się kolejna sesja rady miasta. W porządku obrad brakuje punktu o nadaniu jednej z ulic nazwy Lecha Kaczyńskiego. – Podobno Platforma straciła zainteresowanie tym tematem i mieli go odłożyć na 3-4 miesiące – słyszymy od jednego z warszawskich radnych. Sesja i tak będzie ciekawa, bo zapadną na niej decyzje w sprawie kolejnych wysokich podwyżek w stolicy.

– Podobno Platforma straciła zainteresowanie tym tematem i mieli go odłożyć na 3-4 miesiące. Może jest to związane z powstaniem ruchu Trzaskowskiego lub innymi decyzjami politycznymi – stwierdził w rozmowie z portalem tvp.info jeden z warszawskich radnych. Dodał, że informacje te pochodzą od stołecznych działaczy Platformy Obywatelskiej.



Przypomnijmy, że jak deklarował Rafał Trzaskowski, już we wrześniu miał odbyć z radnymi rozmowy na ten temat, a na jesieni złożyć odpowiedni wniosek w w sprawie nadania jednej z ulic imienia Lecha Kaczyńskiego. Tymczasem w porządku obrad przed czwartkową sesją znalazło się wiele projektów uchwał, ale o tym konkretnym wciąż cisza.



– Najbardziej smutne jest to, że pan Rafał Trzaskowski zawsze może wnieść sam swoją inicjatywę uchwałodawczą jako prezydent miasta – zauważa w rozmowie z nami Cezary Jurkiewicz, przewodniczący klubu radnych PiS.



– Może wnieść ją tak, by nie przechodziła nawet przez komisję, a czytania odbyły się już podczas sesji rady miasta. Wtedy, aby nie powodować wewnętrznej dyskusji podczas komisji, ale otwarcie przedstawić swoją propozycję radnym, mógłby osiągnąć sukces. A jednak tego nie robi. Pewnie się obawia, dlatego, że pomysł jednak nie ma poparcia w klubie Koalicji Obywatelskiej – dodaje.

Jurkiewicz podkreśla, że oprócz radnych KO, również politycy Platformy nie są przychylni upamiętnieniu Lecha Kaczyńskiego. – W słowach szefa warszawskiej Platformy Marcina Kierwińskiego jednoznacznie niedawno wybrzmiało, że nie ma poparcia dla tego projektu w całości klubu Koalicji Obywatelskiej – zaznacza.



Polityk ocenia więc, że ewentualne dalsze kroki w tej sprawie będą „decyzją polityczną”.



– Obserwując aktywność pana prezydenta Trzaskowskiego i jego przygotowania do inauguracji ruchu, to może być kontra w stronę Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pewnie nieistotna jest więc dla niego obietnica, którą złożył podczas kampanii. Wtedy wielokrotnie powtarzał, że szybko się tym zajmie. Dziś patrzy jedynie na swój interes polityczny – mówi Jurkiewicz.



O obietnicę Trzaskowskiego ws. ulicy Lecha Kaczyńskiego już wielokrotnie pytaliśmy warszawski ratusz. – Pan prezydent komunikował, że zgodnie z obietnicą wystosuje taki wniosek do radnych, bo pamiętajmy, że to oni podejmą decyzję w tej sprawie. Gdy wniosek zostanie złożony, na pewno o tym poinformujemy – zapewniała nas rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.



– W Koalicji Obywatelskiej mamy na ten temat różne zdania – przyznawał z kolei radny KO Paweł Lech i zaznaczał, że decyzja w tej sprawie zapadnie w klubie radnych.



Kogo w Warszawie dotkną podwyżki?

Na czwartkowej sesji rady miasta największe emocje wzbudzi więc zapewne temat podwyżek. Radni PiS alarmują od kilku dni, że ratusz planuje podnieść opłaty za śmieci. Wywoływany był też temat zwiększenia opłat za przejazdy komunikacją miejską, ale z naszych informacji wynika, że akurat ceny biletów nie powinny w najbliższym czasie ulec zmianie.



Platforma Obywatelska chce jednak, by w górę poszły opłaty za parkowanie czy abonament. Wydłużone mają zostać też godziny, w których niezbędne jest opłacenie postoju w Strefach Płatnego Parkowania – z 10 godzin (8-18) do 12 (8-20) w dni robocze.



– Opłaty za parkowanie w Warszawie nie były podnoszone od wielu lat. Co więcej, wciąż będą one zdecydowanie niższe niż w wielu innych miastach. Podczas wakacji w Gdańsku płaciłem za parkowanie ponad 7 zł, a w Warszawie nawet po podwyżce będzie to zaledwie 3,9 zł za pierwszą godzinę. W Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie ceny również przekraczają te w stolicy – zapewniał w rozmowie z portalem tvp.info Paweł Lech (PO).



Co ważne, urzędnicy proponują też opłatę abonamentową za pierwszy samochód w gospodarstwie domowym pozostawić na niezmienionym poziomie, tj. 30 zł rocznie, ale za każdy kolejny samochód podnieść ją do 1,2 tys. zł rocznie.



– Będzie to szeroka fala wzrostu opłat, co dotknie kieszenie warszawiaków – ocenia Cezary Jurkiewicz (PiS). – Nic dziwnego, że ludzie są tym przestraszeni, bo pandemia rządzi się swoimi prawami i w rodzinach jest teraz wiele istotniejszych wydatków niż to, by zwiększać opłaty za śmieci czy parkowanie – podkreśla.



Radny wskazuje, że wiele osób „ucieka z komunikacji miejskiej do własnych aut, bo tam czują się teraz bezpieczniej”.



– Miasto będzie więc podnosiło koszty dla kierowców? To smutne, bo nie mamy zwiększonej ilości transportu miejskiego. Jeżdżę komunikacją miejską i gwarantuję, że przemieszczanie się tak, aby zachować dystans społeczny, jest niezwykle skomplikowane. Uwagę władz zwróciłbym więc na przykład na ten problem, a nie na wyciąganie kolejnych pieniędzy – podkreśla.