Wysocy rangą policjanci zatrzymani. Jeden liczył dni do emerytury

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji zatrzymało czterech oficerów z Komendy Stołecznej – dowiedział się portal tvp.info. Z naszych ustaleń wynika, że to policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową – naczelnik, kierownik sekcji i dwóch oficerów. Wydział ma zostać poddany całkowitej reorganizacji.

Zatrzymań dokonano na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. W ręce funkcjonariuszy BSW wpadli naczelnik wydziału, kierownik jednej z sekcji oraz dwóch innych wysokich rangą funkcjonariuszy.



– Zatrzymania funkcjonariuszy komórki do walki z przestępczością samochodową to efekt wspólnych działań Komendanta Stołecznego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Ze względu na nadal trwające czynności w tej sprawie ewentualne wypowiedzi zastrzegła sobie Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, w której prowadzone jest postepowanie przygotowawcze w tej sprawie – powiedział portalowi tvp.info rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka.



Jak się dowiadujemy, policjanci usłyszą w prokuraturze zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków a także manipulowania statystykami policyjnymi. Z ustaleń śledczych wynika, że policjanci, zawyżając statystyki, dzielili się uzyskanymi za to premiami.



Jeden z zatrzymanych – wysoki rangą oficer, z 30-letnim stażem pracy w policji – miał niebawem odejść na emeryturę. Podczas przeszukań mieszkania jednego z zatrzymanych odnaleziono narkotyki.



Jak się dowiedzieliśmy, teraz nastąpi reorganizacja wydziału samochodowego. Wydział powstanie praktycznie od nowa.



Kolejnymi zarzutami, jakimi śledczy chcą obciążyć zdeprawowanych policjantów, jest fakt „podkręcania przez nich zarzutów” w porozumieniu z adwokatem. Kiedy mecenas „zbijał” dołożone zarzuty, wówczas mieli za to przyjmować korzyść majątkową, a adwokat – uznanie obciążonych.

