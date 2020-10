Premier apeluje do osób szerzących fake newsy ws. COVID-19: Nie róbcie tego

Apeluję do osób, które zaprzeczają istnieniu COVID-19, agresywnie i ostentacyjnie odmawiają noszenia maseczek, szerzą fake newsy i pseudonaukowe teorie: nie róbcie tego – napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. – Bądźmy odpowiedzialni – dodał.

Podkreślił, że zdrowie i życie nas wszystkich zależy od przestrzegania zasad sanitarnych. „Bądźmy odpowiedzialni!” – dodał.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 5068 nowych, potwierdzonych badaniem przypadkach zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 63 pacjentów z COVID-19.





