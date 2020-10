Wynik bliski rekordu. Ponad pięć tysięcy nowych przypadków koronawirusa

5068 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, 63 zgony pacjentów z COVID-19 – takie statystyki dotyczące epidemii w Polsce opublikowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 33 tys. testów.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: małopolskiego (898), mazowieckiego (552), śląskiego (441), podkarpackiego (391), łódzkiego (349), dolnośląskiego (342), kujawsko-pomorskiego (341), wielkopolskiego (334), pomorskiego (318), opolskiego (241), podlaskiego (183), lubuskiego (164), lubelskiego (163), zachodniopomorskiego (151), świętokrzyskiego (121), warmińsko-mazurskiego (79).



Z powodu COVID-19 zmarły trzy osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 60 osób. MZ ze statystyk odjęło jeden zgon błędnie zaraportowany przez sanepid we Wrocławiu.



Od początku epidemii koronawirusa w Polsce zakaziło się 135 278; zmarło w sumie 3101 osób.



Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5669 osób, u których potwierdzono zakażenie. 421 z nich jest podłączonych do respiratorów.



Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiały 82 004 osoby, u których potwierdzono zakażenie, wobec 81 201 w poniedziałek, co stanowi różnicę 803 osób w ciągu doby. Na kwarantannie przebywa 212 446 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 33 533 osoby.



Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 5669 osób, u których potwierdzono zakażenie. 421 z nich jest pod respiratorami. W poniedziałek było to odpowiednio – 5262 i 404 osoby, w niedzielę – 4924 i 383; w sobotę – 4725 i 346; w piątek – 4407 i 320; w czwartek – 4138 i 296, w środę – 4000 i 283.

