Czarne dziury to nie kosmiczne odkurzacze. Dowodem „spaghetti z gwiazdy” [WIDEO]

Czarne dziury nie zachowują się – wbrew powszechnemu twierdzeniu – jak „kosmiczne odkurzacze”. Naukowcy mieli okazję zaobserwować niezwykłe zjawisko, które doskonale wyjaśnia te błędne przekonanie. Niemal w czasie rzeczywistym teleskopy śledziły, jak potężna czarna dziura pożera pobliską gwiazdę, robiąc z niej coś, co przypomina kosmiczne spaghetti. Europejska Agencja Kosmiczna przygotowała animację prezentującą to zjawisko.

Gwałtowne zjawisko zwróciło uwagę naukowców, gdy teleskopy na całym świecie zauważyły nowy podmuch światła w pobliżu znanej supermasywnej czarnej dziury. Miesięczne obserwacje potwierdziły, że było to zniszczenie odległego słońca.



Choć brzmi to jak science fiction, istnieje naprawdę – tzw. spagetyzacja gwiazdy ma miejsce, gdy obiekt zbliży się do czarnej dziury na tyle blisko, że jego materia jest rozrywana na cienkie paski.



Na animacji ESA widać, że część gwiazdy „karmi” czarną dziurę swoją masą, druga zaś część jest rozrzucana w przestrzeń kosmiczną.





To niezwykle ważna dla naukowców obserwacja, która zmienia postrzeganie procesu „wciągania” gwiazd przez czarne dziury. Dotychczas sądzono, że zasysanie rozdrobnionej materii i eksplozja części masy na zewnątrz to dwa różne procesy. Teraz okazuje się, że są one ze sobą ściśle połączone.