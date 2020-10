Sprawa sędzi Morawiec. „Mówimy o zarzutach kryminalnych"

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nieprawomocnie uchyliła immunitet krakowskiej sędzi Beacie Morawiec. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik w rozmowie z portalem tvp.info podkreśla, że decyzja ta jest słuszna szczególnie z perspektywy samej Morawiec. – Ma szanse wyjaśnienia sprawy. Jako podejrzana ma prawo składać wnioski, weryfikować i będzie stroną postępowania. Zyska też wszystkie prawa gwarancyjne. W innym przypadku byłaby tylko świadkiem – zaznacza.

Uchylenie immunitetu to efekt wniosku prokuratury, która zapowiada postawienie sędzi m.in. zarzutów korupcyjnych. Jak długo będziemy czekać na kolejne ważne decyzje w tej sprawie?



– Nie chciałbym wchodzić w dziedzinę prokuratora. W oparciu o ustalenia śledczych my wszczynamy swoje postępowanie wyjaśniające, a później ewentualnie dyscyplinarne. Oznacza to, że odpowiedzialność pani sędzi będzie dwutorowa: karna na podstawie kodeksu karnego oraz dyscyplinarna na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych – wyjaśnia zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik.



Dodaje, że w „pierwszym przypadku sędzi Morawiec grożą kary związane z popełnieniem przestępstwa, tj. pozbawienie wolności”. Z kolei w przypadku dyscyplinarnym może być to nawet kara złożenia z urzędu.



Portal tvp.info poprosił również rzecznika dyscyplinarnego o ocenę uchylenia Beacie Morawiec immunitetu.

– Ta decyzja jest słuszna. Szczególnie z perspektywy pani sędzi Morawiec, która ma szanse wyjaśnienia sprawy. Jako podejrzana ma prawo składać wnioski, weryfikować i będzie stroną postępowania. Zyska też wszystkie prawa gwarancyjne. W innym przypadku byłaby tylko świadkiem. To ważne, bo podkreślam, że mówimy nie tyle o zarzutach związanych ze służbą sędziowską, ale wręcz zarzutach kryminalnych – wskazuje Radzik.

Przypomnijmy, że Sąd Najwyższy postanowił też o zawieszeniu sędzi Morawiec w czynnościach służbowych i obniżeniu jej wynagrodzenia o 50 proc. Śledczy zamierzają postawić sędzi zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.



„Mówienie więc, że jest szykanowana, to absurd”



Beata Morawiec od początku wskazuje na polityczne motywy działań śledczych. – Atak na sędziów jest dobrym tematem zastępczym, który ma przykryć błędy władzy – mówiła po tym, jak CBA zabrało z jej domu laptopa. W poniedziałek w sądzie również wskazywano, że prawdziwym powodem postawienia jej zarzutów ma być konflikt ze Zbigniewem Ziobrą.



– Nie trafiają do mnie argumenty o tym, że motywy działań śledczych w tej sprawie są polityczne. Ja tego związku, który próbowano przedstawić na posiedzeniu sądu dyscyplinarnego, nie widzę. Z optyki rzecznika: my nie prowadzimy wobec pani sędzi żadnego postępowania związanego z jej działalnością publiczną, jako prezesa stowarzyszenia „Themis”. Mówienie więc, że jest szykanowana za działalność w tym stowarzyszeniu lub udzielanie się na rzecz tzw. wolnych sądów, to absurd – komentuje w rozmowie z nami Przemysław Radzik.

Rzecznik dyscyplinarny podkreśla, że „sędzia musi umieć bronić się pięknie”. Ocenia, że Morawiec nie powinna uderzać w ministra sprawiedliwości i podnosić argumentów o rzekomej „zemście”.



Gdy raz jeszcze dopytujemy Radzika o ewentualne kolejne rozstrzygnięcia w tej sprawie, ponownie wskazuje, że jest to głównie sfera działań prokuratorskich. Przyznaje jednak, że w przypadku postępowania dyscyplinarnego, zapewne skończy się ono w ciągu 3-4 miesięcy. Wtedy, o ile zarzuty dyscyplinarne by się potwierdziły, sprawa trafi do sądu dyscyplinarnego.



Sędzia Morawiec kategorycznie odpiera podnoszone w jej sprawie zarzuty. – Nie mam sobie nic do zarzucenia i uważam, że te ataki są elementem gry politycznej – mówiła we wrześniu. Wsparcie dla sędzi deklaruje część środowiska prawniczego, w tym sędziowie.