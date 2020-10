Kryzys w Agorze. Związkowcy przedstawili postulaty, chcą „godziwych warunków”

Związkowcy w Agorze przygotowali postulaty, które trafią do szefostwa spółki. Chcą m.in. wypłaty za zaległe nadgodziny, likwidacji umów śmieciowych i przywrócenia lokalnych siedzib „Gazety Wyborczej”. Grożą wejściem w spór zbiorowy.

O sprawie donoszą wirtualnemedia.pl. Postulaty związkowców jeszcze w tym tygodniu mają trafić do zarządu Agory. Jest ich 13. – Wyślemy je prawdopodobnie w środę, jeśli nie porozumiemy się z szefostwem spółki co do ich realizacji, wejdziemy w spór zbiorowy – powiedział Bartosz Józefiak z Komisji Zakładowej przy Agorze.



Jak podaje portal, wśród postulatów znalazło się m.in. żądanie podwyżek dla dziennikarzy lokalnych oddziałów „Gazety Wyborczej”, likwidacja umów śmieciowych i wypłata zaległych nadgodzin, czy nowe umowy ramowe dla współpracowników – czytamy.



Kolejnym postulatem jest przywrócenie siedzib redakcji lokalnych „GW”. Portal przypomina, że kilka miesięcy temu Agora wypowiedziała umowy najmu 10 biur gazety w całym kraju.



Związkowcy chcą też „godziwych warunków zdalnej pracy” dla dziennikarzy. Chodzi m.in. o „udostępnienie sprzętu przez firmę, częściowe pokrycie rachunków za prąd i internet”.



Wirtualnemedia przypominają, że w drugim kwartale 2020 roku przychody Agory zmalały o 52 proc. a strata netto pogłębiła się z 6,6 do 41,1 mln zł. „Na koniec czerwca br. zatrudnienie w grupie kapitałowej Agora wynosiło 2 333 etaty, o 109 mniej niż na koniec marca br. firma osiągnie ok. 30 mln zł dzięki obniżeniu na sześć miesięcy wszystkim pracownikom wynagrodzeń i wymiaru pracy o 20 proc.” – czytamy.

#wieszwiecej Polub nas