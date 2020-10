Palą się zbocza Kilimandżaro. Setki osób walczą z żywiołem

W Tanzanii setki strażaków, studentów i mieszkańców walczą z pożarem, który wybuchł w niedzielę na zboczach Kilimandżaro, najwyższego szczytu Afryki – poinformowała dyrekcja parków narodowych tego kraju (TANAP).

Pożar zaczął się w rejonie Whona, który stanowi bazę dla wspinających się na szczyty Kilimandżaro. Silne wiatry w niedzielę pomogły rozniecić ogień, w poniedziałek pogoda się uspokoiła, ale do końca dnia nie udało się opanować pożaru – relacjonują lokalne media.



Na wysokości ok. 2700 m n.p.m. spłonęło kilkanaście hektarów wrzosowisk. W pożarze nikt nie ucierpiał, ogień nie wyrządził też strat materialnych.



Pożar wciąż trwa, a pracownicy parku narodowego, strażacy, inni funkcjonariusze i lokalni mieszkańcy kontynuują wysiłki, by go opanować – mówił urzędnik dyrekcji parków Pascal Shelutete w poniedziałek.



Kilimandżaro wznosi się na wysokość 5895 m n.p.m., a co roku na górę wspina się ok. 50 tys. turystów – przypomina Agencja Reutera.

źródło: pap

– Pożar jest duży i walka z nim nadal trwa – powiedział agencji zastępca dyrektora lokalnej szkoły, która do walki z żywiołem skierowała 264 uczniów i nauczycieli, mających dostarczać wodę i jedzenie gaszącym ogień strażakom.Władze parków przekazały w oświadczeniu, że dołożą wszelkich starań, „by pożar nie wpłynął na sytuację turystów, ich sprzęt, tragarzy i przewodników turystycznych”.