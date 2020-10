„To nie rysa, to pęknięcie”. Libicki mówi o odwołaniu Grodzkiego

W KO rośnie bunt przeciw marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu? – To jest więcej niż rysa, to jest pękniecie – powiedział o relacjach z marszałkiem senator PSL Jan Filip Libicki. Oznajmił, że gdyby został złożony wniosek o odwołanie Grodzkiego, wówczas „będziemy się mu z uwagą przyglądać”.

W poniedziałek wieczorem senacka komisja ustawodawcza zakończyła prace nad nowelą, która m.in. wprowadza zakaz hodowli na futra i ogranicza ubój rytualny. Senatorowie złożyli blisko 70 poprawek, z czego ponad 30 zostało przyjętych. Senat zajmie się nowelą na wtorkowym posiedzeniu plenarnym.



Komisja przyjęła poprawkę wprowadzającą możliwość odwołania się do sądu powszechnego od decyzji o rekompensacie za wygaszenie, na mocy noweli, legalnej dotychczas działalności. Komisja nie przyjęła m.in. poprawek senatora Jana Filipa Libickiego (PSL), który wnioskował o wydłużenie do 10 lat vacatio legis przepisów zakazujących hodowli zwierząt na futra i ograniczających ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.



– Ci przedsiębiorcy prowadzili na terenie RP legalną dotychczas działalność gospodarczą, podejmowali zobowiązania, zaciągali kredyty (...) Też uważam, że taka działalność powinna być ograniczana, ale nie możemy tego robić z dnia na dzień – zwracał uwagę Libicki. Senator Jerzy Czerwiński (PiS) zaznaczył przy tym, że przewidziane nowelą rekompensaty za zamknięcie działalności nie wprowadzają odszkodowań dla rolników hodujących zwierzęta przeznaczone do uboju rytualnego.

Ostatecznie za całością noweli wraz z przyjętymi przez komisję poprawkami zagłosowało 9 senatorów, 2 było przeciw, 5 się wstrzymało. Na sprawozdawcę komisji podczas posiedzenia plenarnego wyznaczony został senator Borowski.



Już wcześniej pojawiały się głosy ze strony przedstawicieli PSL, że może nastąpić rozłam w większości senackiej. O taką ewentualność był pytany w TVP Info senator ludowców Jan Filip Libicki. Jak oznajmił, pytany o poparcie PSL dla Grodzkiego, „to jest więcej niż rysa, to jest pęknięcie”.



– To jest więcej niż rysa, to jest pękniecie. My będziemy się przyglądać w tych wszystkich głosowaniach, które będą przed nami – mówił Libicki. – Z całą pewnością na te nasze głosowania będzie rzutowało zachowanie kolegów z większości senackiej w komisji ustawodawczej z wczoraj. A jakie głosowania przed nami, nie wiem – oznajmił.



Dalej powiedział, że „my nie nosimy się z zamiarem o składanie wniosków o odwołanie pana marszałka Grodzkiego. Ale jeżeli taki wniosek zostałby złożony przez senatorów KO, będziemy się mu z uwagą przyglądać – zapewnił.



Przypomnijmy, w izbie wyższej parlamentu zasiada trzech senatorów PSL – Ryszard Bober, Michał Kamiński i Jan Filip Libicki. PiS ma 48 senatorów, KO 43, Lewica – 2, Czworo pozostaje niezrzeszonych. Obecnie obowiązuje pakt senacki opozycji, który łącznie ma większość w Senacie.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk złożył w poniedziałek na posiedzeniu komisji rolnictwa, zapowiedziane wcześniej tego dnia przez premiera Mateusza Morawieckiego, poprawki do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jednak komisja rolnictwa ostatecznie zarekomendowała odrzucenie noweli w całości. W efekcie komisja zdecydowała, że zgłoszone przez Pęka poprawki zostaną przedstawione jako wniosek mniejszości.



Poprawki te zakładające m.in. że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Poprawki dotyczą także m.in. rekompensat dla ograniczonych przez nowelę branż.



Nowelą zajmowała się w poniedziałek także senacka Komisja Ustawodawcza. Komisja ta zaproponowała szereg poprawek, m.in. dotyczące obowiązku czipowania psów oraz możliwość odwołania się do sądu w przypadku niezadowalającej rekompensaty za zamknięcie lub ograniczenie działalności. Nie zaakceptowano m.in. poprawki zgłoszonej prze PSL dot. wydłużenia do 10 lat vacatio legis przepisów zakazujących hodowli zwierząt na futra i ograniczających ubój rytualny wyłącznie do potrzeb krajowych związków wyznaniowych.



Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.



Jak donosił tygodnik „Polityka”, duża grupa senackiej większości buntuje się przeciwko marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Jednym z powodów ma być odwołanie byłego posła PO Grzegorza Furgo z funkcji szefa Centrum Informacyjnego Senatu. Krytyka Grodzkiego narasta, a senatorowie narzekają, że muszą robić konferencje na tle toalet, bo marszałek zakazał ich organizacji na tle flag.

