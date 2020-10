Każdy Chińczyk to powie, że dereń to samo zdrowie. Pomaga na choroby układu pokarmowego i trawiennego, a także na anemię. Zwiększa również odporność. W medycynie chińskiej dereń zajmuje szczególne miejsce, a we wschodnich prowincjach jest go pod dostatkiem i każdej jesieni jest rwany na potęgę.

