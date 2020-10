Dyrektor WIHE w rękach CBA. „Przywłaszczył płyny dezynfekcyjne i testy na COVID-19"

Agenci CBA zatrzymali na polecenie prokuratora Wydziału ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie Adama Z. – dowiedział się portal tvp.info.

Jak poinformowała nas rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz, zatrzymany usłyszy zarzuty „przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz przywłaszczenia mienia należącego do kierowanego przez niego Instytutu”.



Chodzi m.in. o sprzęt ochronny, płyny dezynfekcyjne oraz testy na COVID-19 o wartości ponad 10 tys. zł. Przedmioty te przekazał osobom nieuprawnionym, działając na szkodę interesu publicznego.



– Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie można wykluczyć, iż w wyniku dalszych czynności śledczych wartość przywłaszczonego mienia ulegnie zmianie – wyjaśnia Skrzyniarz i dodaje, że za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.



Jak poinformowało nas CBA, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie „jest najważniejszą wojskową placówką w Polsce powołaną do przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym, chemicznym, radiologicznym i nuklearnym”.

