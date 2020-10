Kuzyn wilka dotarł do Warszawy. Jest niebezpieczny?

W kilku miejscach w Warszawie zaobserwowano szakala złocistego, drapieżnika trochę mniejszego od wilka. Zwierzę było widziane na Bielanach i w Wawrze.

O szakalu widzianym w stolicy donosi Radio Kolor. Mniejszy kuzyn wilka pierwszy raz widziany był w Polsce w 2015 roku, od tamtego czasu niekiedy pojawia się w polskich lasach. Jednak to Bałkany, Ameryka Północna i Azja to regiony, gdzie szakal złocisty występuje najczęściej.



Andżelika Gackowska z warszawskich lasów miejskich powiedziała radiu, że ostatnio potwierdzono dwa zgłoszenia o tym drapieżniku. – Ostatnio miałam zgłoszenie, że ktoś widział szakala złocistego na krawędzi Bielan, w rejonie lasu Nowa Warszawa – powiedziała. Zastrzegła jednak, że nie jest to potwierdzone zgłoszenie, ale zauważyła, że inne takie zgłoszenie – z Wawra, zostało potwierdzone przez fachowców.



– Nie jest niczym niezwykłym, żeby takie zwierzę, szukając nowych terytoriów, zahaczyło o obrzeża Warszawy. Tak, jak sprawa się miała z wilkami – dodała.



Radio informuje, że szakale nie są groźne dla człowieka; żywią się małymi gryzoniami i zającami a także niewielkimi ptakami. Mają złote futro.

