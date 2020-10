Koronawirus w Warszawie i na Mazowszu. Raport 13.10 – Covid-19 w szpitalu

Koronawirus wśród personelu Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Placówka poinformowała o 10 osobach zakażonych i 20 skierowanych na kwarantannę. Minionej doby na całym Mazowszu odnotowano blisko 450 przypadków Covid-19, najwięcej, ponad połowę, w stolicy.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w województwie mazowieckim wzrosła do 496. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podała, że w ostatnich godzinach potwierdzono zgon jednej zakażonej osoby.



W województwie w ciągu doby przybyło 171 kolejnych ozdrowieńców, a ich łączny wskaźnik to 10 399 osób.



283 z 441 potwierdzonych w ostatnich godzinach infekcji wirusem SARS-CoV-2 przypada na stolicę, gdzie liczba zakażeń wzrosła tym samym do 7540. Na Mazowszu laboratoryjnie potwierdzono w sumie 17 685 przypadków zakażeń.

W kraju od początku epidemii pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych potwierdzono 130 210 (wzrost o 4394 w poniedziałek) zakażeń koronawirusem; zmarło dotąd 3039 osób.

Sanepid zaznacza, że nie wszyscy pacjenci wymagają hospitalizacji i leczą się w izolacji. Według poniedziałkowych danych dla Mazowsza, w kwarantannie domowej przebywa blisko 31 tys. osób. Hospitalizowanych jest 849 pacjentów, a 3420 objęto nadzorem epidemiologicznym.

Od początku października zakażenie koronawirusem potwierdzono u 10 osób z personelu Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha – przekazał dyrektor CSK i zastępca dyrektora UCK WUM Maciej Zabelski. – Wśród personelu CSK mamy około 20 osób na kwarantannie – dodał.Zapewnił jednocześnie, że nie wpłynęło to na pracę placówki i żaden obszar medyczny nie jest wyłączony z funkcjonowania. Nawet jeśli pojawiają się potwierdzone przypadki zachorowań – zaznaczył Zabelski – szpital nie zamyka oddziałów ani pracowni.