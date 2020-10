Deszczowy i pochmurny wtorek. Pogodniej na północy

Nad Polską dzisiaj dużo opadów deszczu. Pada od kilku godzin – od Małopolski przez Śląsk, aż po Lubelszczyznę, wschodnią część Mazowsza po Podlasie. W niektórych miejscach w Małopolsce, głównie na Kielecczyźnie, są to opady dość intensywne. W ciągu kilku godzin spadło w tych okolicach ok. 20 mm. Im dalej na północ, tym pogodniej.

Temperatura maksymalna w pasie od Suwalszczyzny przez Ziemię Łódzką, aż po Śląsk i Małopolskę od 7 do 10 st., na pozostałym obszarze kraju cieplej, od 11 do 15 st. W obszarach podgórskich od 3 do 6 st.



Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, przeważnie północny i północno-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, będą powodować zawieje śnieżne.



Wysoko w górach opady śniegu, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm.



W nocy zachmurzenie duże i całkowite, większe przejaśnienia na południowym wschodzie. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, na Podhalu również opady deszczu ze śniegiem.



Suma opadów przeważnie do 15-25 mm, a na południowym zachodzie i zachodzie do 35-45 mm. W górach opady śniegu, w Tatrach powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm.



Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, a nad morzem okresami silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie, z kierunków południowych.

