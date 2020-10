Posypało śniegiem w Zakopanem. W górach bardzo złe warunki [WIDEO]

W nocy z poniedziałku na wtorek w Zakopanem spadł pierwszy jesienny śnieg. Według synoptyków opady śniegu lub deszczu ze śniegiem pod Tatrami mają utrzymać się do niedzieli, a temperatura będzie oscylowała w okolicach zera stopni Celsjusza. TOPR odradza wyjścia w góry.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że w prognozach dalej zapowiadane są duże opady śniegu, które spowodują bardzo trudne i ryzykowne warunki do uprawiania turystyki. Jak napisano w komunikacie TOPR, przy dużej intensywności opadów śniegu może pojawić się zagrożenie lawinowe.



Ratownicy zdecydowanie odradzają wszelkie wyjścia w wyższe partie Tatr, powyżej górnej granicy lasu, do czasu zdecydowanej poprawy warunków. Dziś w Tatrach wysoko w górach zalega cienka warstwa śniegu i jest bardzo ślisko. W nocy spadło do 30 centymetrów śniegu.



Mimo ostrzeżeń o zmianie pogody w Tatrach, turyści jednak wychodzą w góry. Późnym popołudniem ratownicy dotarli do niemieckich turystów, poszkodowanych w wyprawie na Rysy. Grupa pięciu osób postanowiła zdobyć szczyt. Najciężej ranna została kobieta, która spadła z wysokości około 200 metrów, spod samego szczytu.

Nad ranem przy temperaturze około 0 stopnia opady deszczu przeszły w opad mokrego śniegu na Pogórzu w tym również w Zakopanem obficie "sypie" śnieg.



UWAGA !W górach bardzo niebezpieczne warunki❄️https://t.co/oowyqpgrAshttps://t.co/BxJwJ4fZUH#IMGW #Tatry #Śnieg #Zakopane #TPN pic.twitter.com/7vUypfk1jg — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 13, 2020

Kuźnice teraz!. Dziś pojawi się pierwszy komunikat lawinowy TOPR. Warunki turystyczne trudne i niebezpieczne. Śnieg mokry ciężki, szlaki zasypane, widzialność bardzo ograniczona. Drzewa liściaste nie wytrzymują naporu śniegu i łamią się gałęzie. A poza tym jest fantastycznie😁 pic.twitter.com/uNWE0nSECZ — przemyslaw sobczyk (@pemizako) October 13, 2020

źródło: Twitter, IAR, PAP

W stanie ciężkim została przetransportowana przez ratowników na dół. TOPR-owcy nie mogli użyć w akcji helikoptera, bo nie pozwoliły na to warunki pogodowe. Ponieważ widoczność ogranicza niski pułap chmur, musieli dotrzeć do poszkodowanych pieszo znad Morskiego Oka.We wtorek w Tatrach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Powyżej 2000 m n.p.m. zalega cienka warstwa śniegu i jest bardzo ślisko. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może być przyczyną pobłądzeń.Jeden z internautów udostępnił na Twitterze film, który pokazuje obfite opady śniegu z rana z Kuźnic.