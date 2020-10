Jest sposób na znaczne zmniejszenie ryzyka raka trzustki

Operacje przeprowadzane u otyłych pacjentów z cukrzycą, w celu zmniejszenia ich masy ciała, znacząco zmniejszają ryzyko raka trzustki – poinformowano na wirtualnej konferencji United European Gastroenterology. Rak trzustki często określany jest cichym zabójcą ze względu na skryty przebieg i niepomyślne rokowanie (tylko 3 proc. pacjentów przeżywa dłużej niż pięć lat od rozpoznania, średnia to 4,6 miesiąca). Wyniki leczenia nie poprawiły się od 40 lat. Objawy mogą być trudne do zinterpretowania, co utrudnia wczesne diagnozowanie pacjentów.

Badanie objęło 1 435 350 osób ze współistniejącą cukrzycą i otyłością w okresie 20 lat. 10 620 z nich przeszło operację bariatryczną, która pomaga schudnąć przez wprowadzenie zmian w układzie pokarmowym. Większość (73 proc.) poddanych operacji w ramach badania stanowiły kobiety. Jak się okazało, otyli pacjenci z cukrzycą byli znacznie mniej narażeni na raka trzustki, jeśli przeszli operację bariatryczną (częstość występowania u nieoperowanych 0,32 proc. a w przypadku operowanych 0,19 proc.).



Główny autor badania dr Aslam Syed z Allegheny Health Network, Division of Gastroenterology w Pittsburghu w USA, skomentował wyniki.



– Otyłość i cukrzyca są dobrze znanymi czynnikami ryzyka raka trzustki ze względu na przewlekły proces zapalny, nadmiar hormonów i czynniki wzrostu uwalniane przez tkankę tłuszczową. Wcześniej wykazano, że operacja bariatryczna normalizuje wysoki poziom cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą, a nasze badania pokazują, że ta operacja jest realnym sposobem na zmniejszenie ryzyka raka trzustki w tej rosnącej grupie.



Liczba zachorowań na raka trzustki w UE wzrosła o 5 proc. pomiędzy 1990 a 2016 r., co stanowi najwyższy wzrost w grupie pięciu głównych nowotworów w UE;oczekuje się, że choroba stanie się drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka w najbliższej przyszłości.

źródło: pap

Szacuje się, że w 2020 r. w Europie z powodu tej choroby umrze łącznie 46 200 osób, w porównaniu z 42 200 zgonami odnotowanymi w 2015 r. Uważa się, że wzrost liczby przypadków jest napędzany przez rosnący wskaźnik otyłości i cukrzycy typu 2.Wskaźniki otyłości nadal rosną w szybkim i niepokojącym tempie w całej Europie. Ponad połowa (52 proc.) dorosłej populacji UE ma nadwagę lub otyłość, przy czym coraz częściej występują one również u dzieci.– Lekarze powinni rozważyć operację bariatryczną u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak cukrzyca i otyłość, aby zmniejszyć ryzyko i obciążenie rakiem trzustki – zaznaczył dr Syed.