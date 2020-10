Nominacje do nagrody Sacharowa

Demokratyczna opozycja na Białorusi, działacze Guapinolu, Berta Caceres i arcybiskup Mosulu Nadżib Musa Michael zostali w poniedziałek nominowani do Nagrody im. Sacharowa 2020. Taką decyzję podjęli deputowani do Parlamentu Europejskiego.

Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego (przewodniczący i przywódcy grup politycznych) wybierze laureata w czwartek, 22 października. Sama nagroda zostanie wręczona podczas ceremonii w sali obrad PE 16 grudnia.



Kiedy Państwo Islamskie zajęło Mosul w sierpniu 2014 roku, abp Nadżib Musa Michael zapewnił ewakuację chrześcijan, Syryjczyków i Chaldejczyków do irackiego Kurdystanu, a także zabezpieczył ponad 800 historycznych rękopisów z okresu od XIII do XIX wieku. Te rękopisy zostały później zdigitalizowane oraz wystawione we Francji i Włoszech. Od 1990 r. przyczynił się do zabezpieczenia 8 tys. kolejnych rękopisów i 35 tys. dokumentów Kościoła wschodniego.



Działacze na rzecz środowiska Guapinol: Porfirio Sorto Cedillo, Jose Avelino Cedillo, Orbin Naun Hernandez, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Aleman, Ever Alexander Cedillo, Daniel Marquez i Jeremias Martinez Diaz, są więzieni za udział w pokojowym obozie protestacyjnym przeciwko firmie górniczej, której działalność doprowadziła do skażenia rzek Guapinol i San Pedro w Hondurasie. Gdy inni więźniowie zostali uwolnieni, obrońcy Guapinolu nadal są przetrzymywani, a prokuratura nie przedstawiła żadnych solidnych dowodów uzasadniających to przedłużone zatrzymanie.



Berta Caceres, zamordowana w marcu 2016 r., była ekolog i prominentną działaczką na rzecz praw do ziemi z rdzennej społeczności Lenka w Hondurasie. Była współzałożycielką Rady Ludności Rdzennej Hondurasu (COPINH). Przez ponad dwie dekady walczyła z przejmowaniem ziemi, nielegalnym wyrębem i megaprojektami.

źródło: pap

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli jest przyznawana corocznie przez Parlament Europejski. Został utworzony w 1988 r., aby uhonorować osoby i organizacje broniące praw człowieka i podstawowych wolności. Została nazwana na cześć sowieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa; nagroda pieniężna wynosi 50 tys. euro.W ubiegłym roku nagrodę otrzymał Ilham Tohti, ujgurski ekonomista walczący o prawa mniejszości ujgurskiej w Chinach.