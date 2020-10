Senacka komisja rolnictwa rekomenduje odrzucenie ustawy o ochronie zwierząt

Senacka komisja rolnictwa rekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o ochronie zwierząt. Do regulacji nie dołączono pakietu poprawek zapowiedzianych po południu przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i leśnictwa Grzegorza Pudę.

Wniosek o odrzucenie regulacji złożył senator PSL-Koalicji Polskiej Ryszard Bober. Jak mówił, uregulowanie prawne dobrostanu zwierząt domowych i gospodarskich należy zorganizować oddzielnie. – Logika nakazuje odrzucić w całości ten projekt i napisać nowy. Te nowe konsumowałyby założenia z tego i zostałyby właściwie przygotowane i przyjęte przez Senat – dodał.



Do wniosku przyłączyła się część senatorów Prawa i Sprawiedliwości, w tym przewodniczący komisji Jerzy Chróścikowski. Apelował on, by uchwalić poprawkę znoszącą zakaz uboju nie tylko drobiu, ale i wołowiny.



– Odstąpcie od tego, jest apel: zmieńmy to. Dajmy sygnał, że ubój rytualny zostaje na pewien czas do produkcji. Jeśli ludzie zobaczą, że to się nie opłaca to zrezygnują sami, nie będzie trzeba płacić żadnych odszkodowań – argumentował senator PiS.



Poprawki nieuwzględnione przez komisję referował wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Odnosiły się one do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i leśnictwa Grzegorza Pudy. Mówiły m.in. o dopuszczeniu uboju rytualnego na eksport w przypadku drobiu, przedłużenia vacatio legis dla tej ustawy jak również rekompensat dla rolników i przedsiębiorców objętych planowanymi zmianami.

źródło: IAR

– Niezależnie od tego zgłoszonego wniosku liczę, że jutro w Senacie doprowadzimy do głosowania będącego kompromisem ponad podziałami. Abyśmy mogli uchwalić ustawę w brzmieniu z poprawkami. I aby potem zatwierdzono to w izbie niższej – podkreślił wicemarszałek.Wcześniej, ustawę pozytywnie zaopiniowała komisja ustawodawcza Senatu. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt zakłada miedzy innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenie uboju rytualnego i trzymania zwierząt na uwięzi. Likwiduje także udział zwierząt dzikich w cyrkach i weryfikuje podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt.