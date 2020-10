Koronawirus i Wszystkich Świętych. Rząd rozważa dodatkowe dni wolne

Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar stwierdził, że rząd nie wyklucza ustanowienia dodatkowych dni wolnych od pracy na początku listopada. Takie rozwiązanie pomogłoby zmniejszyć tłumy, jakie co roku obserwujemy na cmentarzach w okolicach dnia Wszystkich Świętych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



1 listopada w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Wszystkich Świętych. Polacy odwiedzają wtedy cmentarze ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie.



Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak mówił wcześniej, że nie wiadomo jeszcze, czy w związku z pandemią tegoroczne uroczystości nie będą inne niż zwykle. – Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń – powiedział w rozmowie z Interią.



Teraz rzecznik GIS Jan Bondar stwierdził w Polsat News, że rząd może ustanowić dodatkowe dni wolne od pracy na początku listopada. – Być może są jeszcze możliwe rozwiązania, których nie mogę zdradzać. Rządowy zespół zarządzania kryzysowego pracuje, zastanawia się jeszcze nad pewnymi ruchami, np. związanymi z dniami wolnymi w okolicach Wszystkich Świętych, ale to jest na zasadzie dyskusji – podkreślił.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Polsat News, Interia, tvp.info

Zaapelował, by w miarę możliwości ograniczać kontakty społeczne. Dodał, że odwiedzając rodziców czy dziadków warto zachować zasady ostrożności.– Nie musimy każdego dziadka obściskiwać bardzo blisko; pewien dystans jest teraz wyrazem miłości. Zalecamy, by wyjazdy rozłożyć w czasie – zaznaczył.Wcześniej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że rząd rozważa różne scenariusze, ale do zamknięcia cmentarzy najpewniej nie dojdzie. Zaapelował, by Polacy nie odwiedzali tłumnie cmentarzy 1 listopada, tylko „żeby rozłożyli to na tydzień wcześniej lub później”. – Myślę, że Polacy są na tyle mądrym narodem, że posłuchają tych wskazań, żeby nie odwiedzać gremialnie cmentarzy – ocenił.