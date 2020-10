Rosyjski historyk przyznał się w sądzie do zabicia studentki

Rosyjski historyk Oleg Sokołow, oskarżony o zamordowanie 24-letniej doktorantki i rozczłonkowanie jej ciała, przyznał się w sądzie do winy. – Tak, przyznaję się do winy i żałuję tego, co zrobiłem – powiedział podczas procesu w Petersburgu, odpowiadając na pytanie swojego adwokata Siergieja Łukjanowa.

Według śledczych Sokołow zamordował 24-letnią Anastazję Juszczenko, doktorantkę Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu, 7 listopada ub.r., oddając w jej stronę cztery strzały. Dwa dni później próbował wrzucić fragmenty jej rozczłonkowanego ciała do rzeki Mojka. Prywatnie ofiara była jego partnerką.



Mężczyzna, prawdopodobnie pijany, wpadł do wody, gdy próbował utopić w niej plecak, w którym znajdowały się dwie odcięte ręce i broń. 63-letni profesor został wyciągnięty z rzeki przez ratowników. Według matki ofiary Sokołow zaatakował jej córkę, ponieważ ta chciała od niego odejść.



W trakcie przesłuchania historyk powiedział, że zabił 24-latkę, ale już podczas śledztwa odmawiał konsekwentnie udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do winy. Tym razem Sokołow przyznał się jednak w sądzie do zamordowania swojej partnerki oraz do nielegalnego posiadania broni.



Sokołow uchodzi za eksperta wojen napoleońskich; konsultował produkcje filmowe na ten temat. Wykładał też na Sorbonie. W 2003 roku został kawalerem Legii Honorowej.

