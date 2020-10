„Wsłuchaliśmy się w głos rolników”. Minister komentuje zmiany w „piątce dla zwierząt”

– Szukaliśmy konsensusu pomiędzy tym, co zostało zaproponowane, a pomiędzy tym, czego oczekiwali rolnicy. Wydaje się, że na dziś ten konsensus udało się uzyskać – mówił minister rolnictwa Grzegorz Puda, komentując zapowiedziane przez premiera zmiany w „piątce dla zwierząt”. Słowa padły w „Gościu Wiadomości” w TVP Info.

Powołanie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt, vacatio legis do stycznia 2022 roku dla zapisów noweli, pozostawienie możliwości uboju rytualnego drobiu i mechanizmy odszkodowawcze dla wygaszających działalność hodowlaną – takie zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapowiedział dziś premier Mateusz Morawiecki. Sprawę komentował minister rolnictwa Grzegorz Puda.



– To jest komplet poprawek, które wprowadziliśmy po tym, jak rozmawialiśmy z rolnikami, wsłuchaliśmy się w ich głos. Myślę, że każda z poprawek, które dziś zostały zaproponowane, ma zwolenników w pewnej grupie osób, a przede wszystkim rolników – powiedział Puda, dodając, że ma nadzieję, iż poprawki znajdą poparcie wśród opozycji.



Jak mówił, we wtorek na sesji plenarnej Senatu ma rozstrzygnąć się, w jakim kształcie ta ustawa trafi do dalszych prac.

– Życie ludzkie zawsze jest nad życiem zwierzęcym, o czym nie możemy zapominać. W związku z tym, jeżeli wskutek naszej ustawy wielokrotnie ktoś zarzuca nam takie działania, to tak nie jest. My przede wszystkim myśłimy o interesie rolników, interesie Polaków, ale chcemy również nie być tym końcem Europy – dodał.