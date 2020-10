Nord Stream 2 w stanie „głębokiej śpiączki” po sprawie otrucia Nawalnego

„Le Figaro” pisze, że projekt budowy gazociągu Nord Stream 2 pomiędzy Rosją a Niemcami znajduje się w stanie „głębokiej śpiączki”. Francuski dziennik – powołujący się na źródła dyplomatyczne – wskazuje, że kanclerz Niemiec Angela Merkel znalazła się w impasie po ujawnieniu sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego.

„Projekt Nord Stream 2 znajduje się w stanie głębokiej śpiączki” – pisze w „Le Figaro” dziennikarka Isabelle Lasserre. Autorka artykułu twierdzi, że „sprawa otrucia Alieksieja Nawalnego wstrząsnęła Europą” i spowodowała – jak pisze – „ogromne zażenowanie w Berlinie”.



„Niemiecki plan na dokonanie resetu w stosunkach z Rosją został zmieciony przez aferę Nawalnego. Niemcy zostali zmuszeni do całkowitego przemyślenia swojej strategii gazowej” – mówi cytowany przez dziennik niemiecki dyplomata. „Kanclerz jest zablokowana. Nie może z dnia na dzień zakwestionować niemal zakończonego projektu, który powstał za jej zgodą” – tłumaczy inny niemiecki polityk.



Według Isabelle Lasserre, kanclerz Niemiec może wykorzystać nałożenie przez Amerykanów sankcji na firmy zaangażowane w budowę gazociągu jako pretekst do wstrzymania projektu. To rozwiązanie może przynieść Angeli Merkel największe korzyści polityczne – twierdzi dziennikarka –„dając nauczkę Władimirowi Putinowi i jednocześnie zadowalając partię Zielonych, przeciwną Nord Stream 2”.

