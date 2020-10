„Kierowałem słowa do konkretnych ludzi”. Brudziński przeprasza za wpisy

„Chciałbym przeprosić (...) wszystkich ludzi kultury. (...) Kierowałem swoje słowa do konkretnych, znanych z imienia i nazwiska ludzi, którzy bez żadnych hamulców mówią o swojej nienawiści i pogardzie dla dzisiaj rządzących. Szanuję i w pas się kłaniam ludziom kultury i sztuki” – napisał na Twitterze Joachim Brudziński. Słowa odnoszą się do porannych wpisów europosła PiS. Polityk komentował wówczas opinie artystów, którzy apelują o rządową pomoc w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.

„Dostałem smsa od mojej przyjaciółki, aktorki, poczuła się urażona moim wpisem na na temat pomocy państwa dla artystów. Chciałbym przeprosić zarówno ją, jak i przede wszystkim wszystkich ludzi kultury. Szanowni Państwo, bez Was, Waszego talentu i pasji nasze życie byłoby uboższe” – napisał Brudziński.



„Napisałem o hipokryzji i kabotyństwie tylko tych przedstawicieli środowiska artystycznego, którzy najpierw ramię w ramię z opozycją totalną odmawiali rzędowi PIS demokratycznej legitymizacji, wzywali do jego obalenia poprzez »ulicę i zagranice«, nazywali rządzących faszystami” – kontynuował.



Jak stwierdził, pisał o celebrytach, „którzy mówili o dyktaturze i zamordyzmie”.



„Kierowałem swoje słowa do konkretnych, znanych z imienia i nazwiska ludzi, którzy bez żadnych hamulców mówią o swojej nienawiści i pogardzie dla dzisiaj rządzących. Szanuję i w pas się kłaniam ludziom kultury i sztuki” – stwierdził.

źródło: Twitter

Słowa Brudzińskiego odnoszą się do jego porannych wpisów. Europoseł komentował wówczas opinie artystów, którzy apelują o pomoc w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.„Pamietam gwizdy, buczenie i rechot przedstawicieli »elit« artystycznych, kiedy kpiono z ofiar katastrofy smoleńskiej. Pamiętam, kiedy wyszydzano ministra kultury, gdy zapowiadał działania rządu w obszarze szeroko rozumianej kultury narodowej. Dziś ci kpiarze i szydercy proszą o pomoc” – stwierdził.