Na COVID-19 zmarła pedagog szkolna. Nie żyje też były sołtys

Na COVID-19 zmarła 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą w woj. kujawsko-pomorskim. Nie żyje też były sołtys Łążyna II.

Katarzyna Wachowska, dyrektor placówki wyjaśniła, że choroba postępowała bardzo szybko. 44-letnia pedagog na zwolnienie poszła 30 września. Skarżyła się na ból głowy. Tydzień temu trafiła do szpitala, na oddział intensywnej terapii.



– Lekarze podłączyli ją pod respirator. Po tygodniu zmarła – powiedziała Wachowska.



Dodała, że był to pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród osób uczęszczających bądź pracujących w jej zespole szkół. Dotąd nie potwierdzono innych przypadków.



Wyjaśniła, że jest w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami. – Zmarła zdecydowanie za wcześnie – powiedziała dyrektor szkoły. Dni dyrektorskie w placówce mają potrwać do końca tygodnia.

źródło: TVP3 Bydgoszcz

Na stronie gminy Obrowo ukazał się wpis wójta Andrzeja Wieczyńskiego oraz Mirosławy Kłosińskiej, sekretarza gminy.„Dziś, po zmaganiach z COVID-19, odeszli od nas Beata Rumińska-Ćwik, pedagog ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą oraz Zenon Zieliński, mieszkaniec Łążyna II, wieloletni sołtys tej miejscowości. W takich chwilach trudno dobrać słowa. Znaliśmy Was, byliście naszymi przyjaciółmi. Cierpimy zawsze, gdy umiera ktoś bliski. Cierpimy szczególnie, gdy umiera ktoś młody. Przed Wami było jeszcze tyle lat życia!” – napisano.„Drodzy Mieszkańcy naszej gminy! Śmierć Beaty i Zenona pokazuje, że koronawirus zabija. Niech ich walka z chorobą przypomina nam, że musimy dbać o siebie, że nie wolno lekceważyć zagrożenia. Prosimy, dbajcie o siebie!” – napisano.