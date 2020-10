Trwa spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. Rozmowy w KPRM

Tak zwana Rada Koalicji zebrała się w poniedziałek po godz. 18. Rozmowy dotyczą uzgodnienia szczegółów współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy.

– Spotkanie miało odbyć się w siedzibie PiS, ale z przyczyn niezależnych Rada Koalicji wyjątkowo zebrała się w innym miejscu – powiedział PAP polityk z otoczenia ZP. W związku z tym spotkanie ma się ponoć odbywać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.



W spotkaniu uczestniczą liderzy: PiS - wicepremier Jarosław Kaczyński, Solidarnej Polski - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Porozumienia - wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin. Obecny jest też premier Mateusz Morawiecki.



Polityk Zjednoczonej Prawicy przekazał wcześniej, że spotkanie będzie miało charakter techniczny.



– Nie spodziewam się przełomowych decyzji, chodzi o ustalenie kwestii technicznych, jeśli chodzi o współpracę w ramach ZP. Może się pojawić kwestia ofensywy programowej, harmonogramu składania zapowiadanych przez nas projektów – powiedział polityk.

Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki w poniedziałkowej rozmowie z dziennikarzami zapowiedział, że wśród tematów znajdą się także te pośrednio związane z rekonstrukcją rządu.



– Zobaczymy, co po rekonstrukcji rządu, ale pozostaje jeszcze wiele kwestii do omówienia, wiceministrów i tak dalej, więc to dziś się będzie działo – powiedział Terlecki.



Rada Koalicji to ciało składające się z liderów partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, a także 2-3 przedstawicieli tych partii.