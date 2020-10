RPO pisze do szefa MSWiA ws. paszportów. Chodzi o dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się z prośbą do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, aby zajął stanowisko w sprawie dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”, która znalazła się w nowym wzorze paszportów. Jak stwierdził w wysłanym piśmie, „w odbiorze społecznym nowy wzór paszportu w dalszym ciągu budzi kontrowersje i przekonanie o naruszeniu podstawowych praw człowieka”.

„W ostatnich miesiącach do Rzecznika Praw Obywatelskich systematycznie wpływają kolejne wnioski obywateli, którzy podnoszą, że umieszczenie dewizy »Bóg, Honor, Ojczyzna« na stronie personalizacyjnej paszportu ingeruje w ich wolność sumienia i wyznania” – czytamy w piśmie wysłanym przez Bodnara.



RPO napisał także, że resort nie odniósł się dotąd do kwestii stanowiącej istotę sprawy, jaką jest – zdaniem Bodnara – „związek umieszczenia wskazanej dewizy w tak szczególnym miejscu, jak obręb twarzy w dokumencie tożsamości, z konstytucyjną wolnością sumienia i wyznania”. Jak dodał, brak odpowiedzi na jego pytania ze strony MSWiA uniemożliwia mu przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień wnioskodawcom.



W poprzednich pismach do resortu Bodnar stwierdził, że „paszport to dokument urzędowy, a nie deklaracja światopoglądowa” i dlatego powinien mieć neutralny charakter.



„Konstytucja daje wyraz tego, że wspólnotę narodową tworzą ludzie o różnych światopoglądach. Wszyscy oni powinni w równy sposób móc korzystać z konstytucyjnych praw i wolności. Tymczasem hasło »Bóg, Honor, Ojczyzna« nie ma dziś w odbiorze społecznym charakteru neutralnego i często bywa odbierane jako deklaracja o charakterze konfesyjnym bądź odniesienie do światopoglądu konserwatywnego” – czytamy na stronie RPO.



Jednocześnie Bodnar przypomniał, że MSWiA podało informację, iż kwestia nowych paszportów podlegała uzgodnieniom międzyrestorowym i konsultacjom publicznym oraz że na żadnym etapie prac nad tym projektem nie zgłaszano uwag dotyczących dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

