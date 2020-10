„Krok w dobrym kierunku”. Eksperci o zmianach w „piątce dla zwierząt”

– Uważam, że jest to bardzo dobry krok z uwagi na czas, który może zostać przeznaczony na pogłębioną dyskusję – skomentował w rozmowie z portalem tvp.info ogłoszone w poniedziałek modyfikacje „piątki dla zwierząt” prof. Andrzej Kowalski ze Szkoły Głównej Handlowej. Za idące w „dobrym kierunku, ale niewystarczajace” uznał zapowiedziane zmiany Tadeusz Wojciechowski, szef Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności.

– Uważam, że jest to bardzo dobry krok z uwagi na czas, który może zostać przeznaczony na pogłębioną dyskusję. Przedmiot sporu jest bardzo skomplikowany, bo obejmuje problemy etyczne, środowiskowe, moralne i ekonomiczne. Wydaje mi się, że takiej dyskusji zabrakło przy prezentacji „piątki dla zwierząt”. Dobrze byłoby też powrócić do tradycji, która kiedyś była w Sejmie, że przy przedstawieniu ustawy trzeba było zawrzeć jeśli nie wszystkie, to podstawowe rozporządzenia. Wtedy można było uniknąć błędów, był też czas na dyskusję – powiedział prof. Andrzej Kowalski z SGH.



– Bardzo istotne jest, że zakaz uboju rytualnego nie będzie dotyczył drobiu. To od samego początku budziło dyskusję. O ile przy bydle zdania są podzielone, czy cierpienia zwierzęcia różnią się przy obu sposobach uboju, to przy drobiu takie argumenty trudno znaleźć. Warto byłoby posłuchać specjalistów w tej sprawie, jakie są różnice, i podyskutować w sposób spokojny zarówno z teoretykami, jak i praktykami – dodał.



Prof. Kowalski pozytywnie odniósł się też do wydłużenia vocatio legis i odszkodowań dla hodowców zwierząt, co „pozwoliłoby na przekształcenie profilu produkcji”.

Do sprawy odniósł się również prezes Zarządu Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności Tadeusz Wojciechowski.



– Uważam, że modyfikacje idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Generalnie rzecz biorąc, brakuje konsultacji społecznych z organizacjami. Jest kilka takich think tanków, takich jak choćby nasz, Polskie Forum Bezpieczeństwa Żywności – mówił.



– Premier mówił o drobiu, a nasuwa się pytanie, co z bydłem. Są dziesiątki tysięcy hodowców bydła, co z nimi w takim razie? – mówił, dodając, że „nie można takich spraw wyrywać z kontekstu, trzeba patrzeć globalnie na cały łańcuch żywnościowy, rolno-spożywczy”.



Wojciechowski podkreślał, że w sprawie powinna być toczona „szersza debata”.