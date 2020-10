„Mordercy”. Posłanka PO udostępniła skandaliczny wpis ws. koronawirusa

Koronawirus wywołuje skrajne emocje. Część obywateli żąda zaostrzania restrykcji, inni z kolei chcą, by reżim sanitarny łagodzono. Najważniejsza jest spokojna debata i wsłuchiwanie się w głos ekspertów. Tymczasem posłanka Platformy Obywatelskiej i była minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska udostępniła na Twitterze post, w którym premier i pracownicy resortu zdrowia wyzywani są od „bezwzględnych kreatur”.

Jedna z użytkowniczek sieci, która na Twitterze przedstawia się jako „sort antypisowski” napisała, że w jej wsi pozytywny wynik testu na COVID-19 ma aż 60 uczniów i 15 nauczycieli.



„Wszystko pod kontrolą? Szkoły są bezpieczne? Mordercy, bezwzględne kreatury!” – skomentowała oznaczając przy tym premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwo Zdrowia.



Ponieważ pandemii nie spodziewał się nikt na świecie i zdominowała ona życie milionów ludzi, również w sieci wywołuje ogromne emocje. Niestety, niektórzy nad nimi nie panują. Problem zaczyna być jeszcze poważniejszy, gdy dotyczy to reprezentantów narodu. W tym konkretnym przypadku agresywny wpis postanowiła udostępnić w sieci Joanna Kluzik-Rostkowska (PO), w latach 2013–2015 minister edukacji narodowej.



Opinie na temat walki z koronawirusem w szkołach są podzielone. Część uczniów i nauczycieli uważa, że placówki powinny pozostać otwarte, a nauka w trybie zdalnym jest dla uczniów poważnym utrudnieniem. Podkreślają, że szczególnie przygotowanie do ważnych egzaminów – jak na przykład matura – przez internet nigdy nie będzie tak efektywne, jak w szkole.



Inni chcą, by placówki zostały zamknięte. W tym celu zorganizowali nawet w sieci #protestuczniowski i apelują, by w trosce o ich najbliższych (szczególnie tych starszych) zwolnić młodzież z obowiązku uczestniczenia w lekcjach osobiście.



W sobotę premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe obostrzenia dotyczące walki z epidemią. Nie objęły one jednak oświaty. – Strategia, którą zaproponowało ministerstwo edukacji w sierpniu, na razie zdaje egzamin. Dlatego na dzisiaj nie widzimy konieczności, żeby wprowadzać obowiązek nauki w trybie zdalnym – stwierdził szef rządu.

