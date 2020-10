Magda Gessler nie pojawiła się na ślubie swojej córki?

To już pewne. Lara Gessler w miniony weekend wyszła za mąż za Piotra Szeląga. Zarówno ona, jak i jej mąż potwierdzili domysły fanów, publikując w poniedziałek na Instagramie zdjęcia z ceremonii z jednoznacznymi opisami. Zdjęcie z sesji ślubnej córki opublikowała też na swoim koncie na Instagramie mama panny młodej, Magda Gessler. Wszystko wskazuje na to, że słynna restauratorka nie brała udziału w tej uroczystości, bo w tym czasie była na Wyspach Kanaryjskich.

„Jesteś” – taki lakoniczny wpis pod opublikowanym w poniedziałkowe południe zdjęciem umieściła Lara Gessler. Dodała do tego hasztagi: miłość, love, razem, dziękuję. Bardziej wylewny był jej mąż Piotr Szeląg, który opublikowaną w tym samym czasie fotografię z sesji ślubnej podpisał tekstem: „Szczęśliwy mąż, co ma dobrą żonę. Liczba jego dni będzie podwójna”. Co ciekawe, zdjęcia młodej pary robił Tadeusz Muller, syn Magdy Gessler i brat Lary.



Zdjęcia umieszczone na Instagramie są potwierdzeniem spekulacji, które internauci i dziennikarze snuli od minionego weekendu. Wtedy to Lara Gessler pokazała zdjęcie, na którym widać kawałek jej sukienki, bukiet i nogi ubranego w jasne spodnie mężczyzny. Fani od razu zaczęli się domyślać, że ta fotografia to dowód, że Gessler i jej ukochany właśnie wzięli ślub. Teraz tajemnica została wyjaśniona.



Zagadką pozostaje jednak, czy w uroczystości wzięła udział matka panny młodej, Magda Gessler. Słynna restauratorka opublikowała co prawda zdjęcie córki i zięcia, a pod nim napisała „Kochani, szczęścia wam życzę z całego serca. Mama”, ale trudno z tego wyciągnąć wniosek, że na ceremonii była.



Są za to poważne przesłanki wskazujące na to, że nie mogła uczestniczyć w tej uroczystości. Wystarczy bowiem uważnie przejrzeć jej wcześniejsze wpisy, by zobaczyć, że ostatnie dni spędziła na Wyspach Kanaryjskich. W ubiegłym tygodniu najpierw wrzucała zdjęcia z Lanzarote, a w niedzielę zakomunikowała, że leci na Fuertaventurę. W dniu, w którym Lara opublikowała zdjęcie, które wzbudziło tyle domysłów, Magda Gessler pokazywała swoje zdjęcie z hotelowego basenu. Na kolejnych, wykonanych w następnych dniach, restauratorka też pozuje na tle egzotycznych widoków. Czy to dowód na to, że Gessler nie przyszła na ślub córki, bo wypoczywała w ciepłych krajach? Raczej tak, chyba że ceremonia zaślubin Lary i Piotra odbyła się kilka tygodni temu, albo że odbyła się na Kanarach. Ich zdjęcia jednak na to nie wskazują.

#wieszwiecej Polub nas