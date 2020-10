Koronawirus w tarnowskiej szkole. Wszyscy uczą się zdalnie

Chodzi o Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u dwóch nauczycieli. Od dziś wszyscy przeszli na zdalne nauczanie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Informacje dotyczące szkoły im. Jana Szczepanika ukazały się na stronie placówki. Wyjaśniono, że powodem przejścia na naukę zdalną jest zakażenie koronawirusem potwierdzone u dwóch nauczycieli.



„Taką decyzję podjął sanepid i ma ona na celu zapobiec ewentualnemu rozprzestrzenieniu się koronawirusa” – wyjaśnił cytowany przez portal Sławomir Sus, wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Tarnowie. I dodał, że ani uczniowie, ani zdrowi nauczyciele nie są objęci kwarantanną, tylko nadzorem epidemiologicznym. „Czekamy, jak będzie rozwijała się sytuacja. Pokażą to najbliższe dni. Mamy nadzieję, ze niedługo wrócimy do szkoły” – powiedział.



Na razie zdecydowano, że zdalna nauka ma potrwać do piątku 16 października.

#wieszwiecej Polub nas