Trump: Nie zostałbym prezydentem, gdyby Obama i Biden dobrze wykonywali swoją pracę

Pamiętajcie, nie byłbym teraz prezydentem, gdyby Obama i Biden wykonywali swoją pracę prawidłowo – napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump. W innych wpisach polityk zachęcił do głosowania na niego w zbliżających się wyborach, wymieniając m.in. amerykańskie stany, które jego zdaniem znalazły się w ciężkim położeniu pod rządami Demokratów.

Trump stwierdził, że jego kontrkandydat w wyborach prezydenckich Joe Biden oraz poprzedni prezydent USA Barack Obama „byli straszni”. W innym wpisie poinformował, że rośnie poparcie dla Republikanów.

Remember, I wouldn’t be President now had Obama and Biden properly done their job. The fact is, they were TERRIBLE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Record 96% Approval Rating in the Republican Party. 53% Approval Rating Overall. Record 56% “Better Off Now” than 4 Years Ago (Gallup) during the Obama/Sleepy Joe Biden Administration, even as we round the turn on the China Plague. Thank you. Next year will be the BEST EVER!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

California is going to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

New York has gone to hell. Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Illinois has no place to go. Sad, isn’t it? Vote Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Prezydent Trump zachęcił także do głosowania na niego, wymieniając kilka stanów, w których gubernatorami są przedstawiciele Demokratów. Jak stwierdził, Kalifornia „zmierza do piekła” a Nowy Jork już tam trafił. „Illinois nie ma dokąd pójść” – ocenił w innym wpisie.